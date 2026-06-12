Українські війська розгромили 17 районів зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що 11 червня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили 17 районів зосередження живої сили та три артилерійські системи російських загарбників.
Головні тези:
- Почалася 1570 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 241 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 12 червня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 12.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 380 120 (+1 300) осіб;
танків — 12 014 (+4) од;
бойових броньованих машин — 24 728 (+1) од;
артилерійських систем — 43 865 (+78) од;
РСЗВ — 1 861 (+2) од;
засобів ППО — 1 417 (+1) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 636 (+8) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 344 869 (+2 218) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 105 850 (+352) од;
спеціальної техніки — 4 280 (+3) од.
За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 116 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіабомб.
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