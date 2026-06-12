Українські війська розгромили 17 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські війська розгромили 17 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що 11 червня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили 17 районів зосередження живої сили та три артилерійські системи російських загарбників.

Головні тези:

  • Почалася 1570 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 241 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 12 червня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 12.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 380 120 (+1 300) осіб;

  • танків — 12 014 (+4) од;

  • бойових броньованих машин — 24 728 (+1) од;

  • артилерійських систем — 43 865 (+78) од;

  • РСЗВ — 1 861 (+2) од;

  • засобів ППО — 1 417 (+1) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 636 (+8) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 344 869 (+2 218) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 105 850 (+352) од;

  • спеціальної техніки — 4 280 (+3) од.

За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 116 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 10104 дрони-камікадзе та здійснив 3528 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 — із реактивних систем залпового вогню.

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