Украинские войска разгромили 17 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские войска разгромили 17 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 12 июня 2026 года
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Генеральный штаб ВСУ сообщает, что 11 июня авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили 17 районов сосредоточения живой силы и три артиллерийских системы российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1570 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 241 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 12 июня 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 12.06.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 380 120 (+1 300) человек;

  • танков — 12 014 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 728 (+1) ед;

  • артиллерийских систем — 43 865 (+78) ед;

  • РСЗО — 1 861 (+2) ед;

  • средств ПВО — 1 417 (+1) ед;

  • наземных робототехнических комплексов — 1636 (+8) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 344 869 (+2 218) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 105 850 (+352) ед;

  • специальной техники — 4 280 (+3) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 116 авиационных ударов, сбросив 317 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 10104 дрона-камикадзе и произвел 3528 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 из реактивных систем залпового огня.

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