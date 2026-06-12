Украинские войска разгромили 17 районов сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что 11 июня авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили 17 районов сосредоточения живой силы и три артиллерийских системы российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1570 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 241 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 12 июня 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 12.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 380 120 (+1 300) человек;
танков — 12 014 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 24 728 (+1) ед;
артиллерийских систем — 43 865 (+78) ед;
РСЗО — 1 861 (+2) ед;
средств ПВО — 1 417 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1636 (+8) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 344 869 (+2 218) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 105 850 (+352) ед;
специальной техники — 4 280 (+3) ед.
По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 116 авиационных ударов, сбросив 317 управляемых авиабомб.
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