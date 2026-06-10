В Британии отреагировали на возмущение Туска из-за переговоров касательно Украины

Представитель британского лидера Кира Стармера выступил с официальным заявлением касательно недовольства со стороны главы польского правительства Дональда Туска. Последний возмущен из-за отсутствия Польши во время встречи лидеров Британии, Франции, Германии (так называемый формат E3) и Украины в Лондоне 7 июня.
Главные тезисы
- В Польше заявили, что не будут уважать решения, к обсуждению которых ее не привлекают.
- Туск уже анонсировал переговоры в формате "пятерки".
Новый конфликт между Польшей и Британией — что известно
Недавно Дональд Туск выразил свое недовольство по поводу того, что его страну не пригласили к участию в саммите лидеров Британии, Франции, Германии и Украины в Лондоне 7 июня.
По словам главы польского правительства, официальная Варшава не будет уважать решения, к обсуждению которых ее не привлекают.
На фоне последних событий Туск анонсировал переговоры в формате "пятерки" — с участием Италии.
На публичные упреки со стороны польских властей сразу отреагировал представитель британского лидера Кира Стармера.
К обсуждению этого вопроса также присоединился спикер посольства Великобритании в Варшаве.
По его словам, обе страны "решительно настроены совместно противодействовать угрозе со стороны России".
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