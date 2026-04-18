Польша могла тайно передать Украине противобаллистические ракеты — аналитики

Аналитики издания Defense Express озвучили предположение о том, что Варшава могла передать Украине определенное количество противоракет MSE (Missile Segment Enhancement) под зенитно-ракетные комплексы Patriot. Они позволяют уничтожать баллистические цели.

Украина могла тайно получить противоракеты MSE

Официальный Киев не скрывает, что по состоянию на сегодняшний день Украина столкнулась с дефицитом ракет, особенно из-за операции США в Иране "Эпическая ярость".

Несмотря на это, глава Минобороны Михаил Федоров во время заседания "Рамштайна" выразил благодарность союзникам за поддержку систем Patriot и поставку ракет к ним.

Аналитики сразу обратили внимание на то, что украинский министр неожиданно поблагодарил Польшу, хотя Варшава не отправляла свои ЗРК Patriot Украине и раньше не предоставляла публично ракеты к ним.

Поэтому в издании предполагают, что Польша могла тайно передать Украине определенное количество ракет MSE в качестве помощи, — пишет редакция издания Defense Express.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день Польша располагает 2 батареями ЗРК Patriot.

Варшава заказала их еще 8 лет назад за 4,75 миллиарда долларов в рамках первой части программы Wisła.

Однако только в 2025 году они приобрели полную операционную готовность.