Польша могла тайно передать Украине противобаллистические ракеты — аналитики

Аналитики издания Defense Express озвучили предположение о том, что Варшава могла передать Украине определенное количество противоракет MSE (Missile Segment Enhancement) под зенитно-ракетные комплексы Patriot. Они позволяют уничтожать баллистические цели.
Главные тезисы
- Аналитики обратили внимание на заявление Михаила Фёдорова.
- Однако официальных подтверждений пока нет.
Украина могла тайно получить противоракеты MSE
Официальный Киев не скрывает, что по состоянию на сегодняшний день Украина столкнулась с дефицитом ракет, особенно из-за операции США в Иране "Эпическая ярость".
Несмотря на это, глава Минобороны Михаил Федоров во время заседания "Рамштайна" выразил благодарность союзникам за поддержку систем Patriot и поставку ракет к ним.
Аналитики сразу обратили внимание на то, что украинский министр неожиданно поблагодарил Польшу, хотя Варшава не отправляла свои ЗРК Patriot Украине и раньше не предоставляла публично ракеты к ним.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день Польша располагает 2 батареями ЗРК Patriot.
Варшава заказала их еще 8 лет назад за 4,75 миллиарда долларов в рамках первой части программы Wisła.
Однако только в 2025 году они приобрели полную операционную готовность.
Поскольку у Польши есть 208 противоракет MSE — это значит, что Украина точно не получила сотни, возможно, только десятки таких ракет.
