Украинские воины побили еще один рекорд в уничтожении дронов РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины побили еще один рекорд в уничтожении дронов РФ — видео

Новый рекорд украинских воинов – что известно
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

18 апреля украинский экипаж "Фокстрот" сбил 30 российских БПЛА типа "Шахед" и "Гербера" в течение всего 24 часов. Для установки нового рекорда использовали дроны-перехватчики STING.

Главные тезисы

  • Защитники обезвредили 28 российских "шахедов" и 2 "герберы".
  • Sting ("Жало") – это украинский дрон-перехватчик, который разработали “Дикие Шершни”.

Новый рекорд украинских воинов — что известно

О впечатляющем достижении рассказала пресс-служба компании "Дикие Шершни":

30 вражеских целей за сутки перехватчиками STING.

Следует обратить внимание на то, что новый рекорд побили украинские воины из экипажа "Фокстрот".

Они являются частью дивизиона "Паскуды" 1020 ЗРАП.

Защитники смогли обезвредить 28 шахедов и 2 гербера за 24 часа.

Напоминаем, что предыдущий рекорд — 24 шахеда и герберы принадлежал "Мигелю" из 1020 ЗРАП. Теперь новый рекорд установили его ученики. Досмотрите видео до конца — последняя цель весьма интересная, — сказано в заявлении "Диких Шершней".

Как уже упоминалось ранее, Sting ("Жало") — это украинский дрон-перехватчик, разработанный группой инженеров "Дикие Шершни".

Его ключевая задача — уничтожение российских ударных беспилотников типа "Шахед".

Что важно понимать, это делает его одним из первых специализированных украинских антидронных БПЛА.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила 7 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ЗСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?