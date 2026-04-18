Украинские воины побили еще один рекорд в уничтожении дронов РФ — видео

18 апреля украинский экипаж "Фокстрот" сбил 30 российских БПЛА типа "Шахед" и "Гербера" в течение всего 24 часов. Для установки нового рекорда использовали дроны-перехватчики STING.
Главные тезисы
- Защитники обезвредили 28 российских "шахедов" и 2 "герберы".
- Sting ("Жало") – это украинский дрон-перехватчик, который разработали “Дикие Шершни”.
Новый рекорд украинских воинов — что известно
О впечатляющем достижении рассказала пресс-служба компании "Дикие Шершни":
Следует обратить внимание на то, что новый рекорд побили украинские воины из экипажа "Фокстрот".
Они являются частью дивизиона "Паскуды" 1020 ЗРАП.
Защитники смогли обезвредить 28 шахедов и 2 гербера за 24 часа.
Как уже упоминалось ранее, Sting ("Жало") — это украинский дрон-перехватчик, разработанный группой инженеров "Дикие Шершни".
Его ключевая задача — уничтожение российских ударных беспилотников типа "Шахед".
Что важно понимать, это делает его одним из первых специализированных украинских антидронных БПЛА.
