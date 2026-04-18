Українські воїни побили ще один рекорд у збитті дронів РФ — відео
Українські воїни побили ще один рекорд у збитті дронів РФ — відео

Джерело:  online.ua

18 квітня український екіпаж "Фокстрот" збив 30 російських БпЛА типу "Шахед" та "Гербера" протягом лише 24 годин. Для встановлення нового рекорду використали дрони-перехоплювачі STING.

Головні тези:

  • Захисники знешкодили 28 російських “шахедів” і 2 “гербери”.
  •  Sting ("Жало") – це український дрон-перехоплювач, який розробили “Дикі Шершні”.

Новий рекорд українських воїнів — що відомо

Про вражаюче досягнення розповіла пресслужба компанії "Дикі Шершні":

30 ворожих цілей за добу перехоплювачами STING.

Варто звернути увагу на те, що новий рекорд побили українські воїни з екіпажу “Фокстрот”.

Вони є частиною дивізіону “Паскуди” 1020 ЗРАП.

Захисники змогли знешкодити 28 шахедів і 2 гербери за 24 години.

Нагадуємо, що попередній рекорд — 24 шахеди та гербери належав "Мігелю" з 1020 ЗРАП. Тепер новий рекорд встановили його учні. Додивіться відео до кінця — остання ціль вельми цікава, — йдеться в заяві "Диких Шершнів".

Як уже згадувалося раніше, Sting ("Жало") — це український дрон-перехоплювач, розроблений групою інженерів "Дикі Шершні".

Його ключове завдання — знищення російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Що важливо розуміти, це робить його одним із перших спеціалізованих українських антидронних БПЛА.

