Українські воїни побили ще один рекорд у збитті дронів РФ — відео

18 квітня український екіпаж "Фокстрот" збив 30 російських БпЛА типу "Шахед" та "Гербера" протягом лише 24 годин. Для встановлення нового рекорду використали дрони-перехоплювачі STING.
Головні тези:
- Захисники знешкодили 28 російських “шахедів” і 2 “гербери”.
- Sting ("Жало") – це український дрон-перехоплювач, який розробили “Дикі Шершні”.
Новий рекорд українських воїнів — що відомо
Про вражаюче досягнення розповіла пресслужба компанії "Дикі Шершні":
Варто звернути увагу на те, що новий рекорд побили українські воїни з екіпажу “Фокстрот”.
Вони є частиною дивізіону “Паскуди” 1020 ЗРАП.
Захисники змогли знешкодити 28 шахедів і 2 гербери за 24 години.
Як уже згадувалося раніше, Sting ("Жало") — це український дрон-перехоплювач, розроблений групою інженерів "Дикі Шершні".
Його ключове завдання — знищення російських ударних безпілотників типу "Шахед".
Що важливо розуміти, це робить його одним із перших спеціалізованих українських антидронних БПЛА.
