Польща могла таємно передати Україні протибалістичні ракети — аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

Польща могла таємно передати Україні протибалістичні ракети — аналітики

навроцький
Read in English
Джерело:  Defense Express

Аналітики видання Defense Express озвучили припущення, що Варшава могла передати Україні певну кількість протиракет MSE (Missile Segment Enhancement) під зенітно-ракетні комплекси Patriot. Вони дають можливість знищувати балістичні цілі.

Головні тези:

  • Аналітики звернули увагу на заяву Михайла Федорова.
  • Однак офіційних підтверджень поки немає.

Україна могла таємно отримати протиракети MSE

Офіційний Київ не приховує, що станом на сьогодні Україна зіткнулася з дефіцитом ракет, особливо через операцію США в Ірані "Епічна лють".

Попри це, глава Міноборони Михайло Федоров під час засідання "Рамштайну" висловив вдячність союзникам за підтримку системами Patriot та постачання ракет до них.

Аналітики одразу звернули увагу на те, що український міністр неочікувано подякував Польщі, хоча Варшава не надсилала свої ЗРК Patriot Україні, й раніше не надавала публічно ракети до них.

Тому, у виданні припускають, що Польща могла таємно передати Україні певну кількість ракет MSE в якості допомоги, — наголошує редакція видання Defense Express.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні Польща має у своєму розпорядженні 2 батареї ЗРК Patriot.

Варшава замовила їх ще 8 років тому за 4,75 мільярда доларів в межах першої частини програми Wisła.

Однак лише в 2025 році вони набули повної операційної готовності.

Оскільки Польща має 208 протиракет MSE — це означає, що Україна точно не отримала сотні, можливо, лише десятки.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?