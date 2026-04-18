Польща могла таємно передати Україні протибалістичні ракети — аналітики

Аналітики видання Defense Express озвучили припущення, що Варшава могла передати Україні певну кількість протиракет MSE (Missile Segment Enhancement) під зенітно-ракетні комплекси Patriot. Вони дають можливість знищувати балістичні цілі.

Офіційний Київ не приховує, що станом на сьогодні Україна зіткнулася з дефіцитом ракет, особливо через операцію США в Ірані "Епічна лють".

Попри це, глава Міноборони Михайло Федоров під час засідання "Рамштайну" висловив вдячність союзникам за підтримку системами Patriot та постачання ракет до них.

Аналітики одразу звернули увагу на те, що український міністр неочікувано подякував Польщі, хоча Варшава не надсилала свої ЗРК Patriot Україні, й раніше не надавала публічно ракети до них.

Тому, у виданні припускають, що Польща могла таємно передати Україні певну кількість ракет MSE в якості допомоги, — наголошує редакція видання Defense Express.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні Польща має у своєму розпорядженні 2 батареї ЗРК Patriot.

Варшава замовила їх ще 8 років тому за 4,75 мільярда доларів в межах першої частини програми Wisła.

Однак лише в 2025 році вони набули повної операційної готовності.