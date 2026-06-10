У Британії відреагували на обурення Туска через переговори щодо України

Останній обурений через відсутність Польщі під час зустрічі лідерів Британії, Франції, Німеччини (так званий формат E3) та України в Лондоні 7 червня.

Новий конфлікт між Польщею та Британією — що відомо

Нещодавно Дональд Туск висловив своє невдоволення через те, що його країну не запросили до участі в саміті лідерів Британії, Франції, Німеччини та України в Лондоні 7 червня.

За словами глави польського уряду, офіційна Варшава не поважатиме рішень, до обговорення яких її не залучають.

На тлі останніх подій Туск анонсував переговори у форматі "п’ятірки" — за участі Італії.

На публічні докори з боку польської влади одразу відреагував речник британського лідера Кіра Стармера.

Існує безліч доказів давньої співпраці Великої Британії з широким колом країн у рамках "коаліції рішучих", а також рішучості Великої Британії продовжувати співпрацю з ширшим колом європейських партнерів, — наголосив речник прем’єр-міністра. Поширити

До обгоронення цього питання також приєднався спікер посольства Великої Британії у Варшаві.