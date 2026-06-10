У Британії відреагували на обурення Туска через переговори щодо України

Речник британського лідера Кіра Стармера виступив із офіційною заявою щодо невдоволення з боку глави польського уряду Дональда Туска.
Останній обурений через відсутність Польщі під час зустрічі лідерів Британії, Франції, Німеччини (так званий формат E3) та України в Лондоні 7 червня.
Головні тези:
- У Польщі заявили, що не поважатимуьб рішень, до обговорення яких її не залучають.
- Туск уже анонсував переговори у форматі "п’ятірки".
Новий конфлікт між Польщею та Британією — що відомо
Нещодавно Дональд Туск висловив своє невдоволення через те, що його країну не запросили до участі в саміті лідерів Британії, Франції, Німеччини та України в Лондоні 7 червня.
За словами глави польського уряду, офіційна Варшава не поважатиме рішень, до обговорення яких її не залучають.
На тлі останніх подій Туск анонсував переговори у форматі "п’ятірки" — за участі Італії.
На публічні докори з боку польської влади одразу відреагував речник британського лідера Кіра Стармера.
До обгоронення цього питання також приєднався спікер посольства Великої Британії у Варшаві.
За його словами, обидві країни "рішуче налаштовані спільно протидіяти загрозі з боку Росії".
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