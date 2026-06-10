У Британії відреагували на обурення Туска через переговори щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

У Британії відреагували на обурення Туска через переговори щодо України

Кір Стармер
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Джерело:  Polskie Radio 24

Речник британського лідера Кіра Стармера виступив із офіційною заявою щодо невдоволення з боку глави польського уряду Дональда Туска.

Останній обурений через відсутність Польщі під час зустрічі лідерів Британії, Франції, Німеччини (так званий формат E3) та України в Лондоні 7 червня.

Головні тези:

  • У Польщі заявили, що не поважатимуьб рішень, до обговорення яких її не залучають.
  • Туск уже анонсував переговори у форматі "п’ятірки".

Новий конфлікт між Польщею та Британією — що відомо

Нещодавно Дональд Туск висловив своє невдоволення через те, що його країну не запросили до участі в саміті лідерів Британії, Франції, Німеччини та України в Лондоні 7 червня.

За словами глави польського уряду, офіційна Варшава не поважатиме рішень, до обговорення яких її не залучають.

На тлі останніх подій Туск анонсував переговори у форматі "п’ятірки" — за участі Італії.

На публічні докори з боку польської влади одразу відреагував речник британського лідера Кіра Стармера.

Існує безліч доказів давньої співпраці Великої Британії з широким колом країн у рамках "коаліції рішучих", а також рішучості Великої Британії продовжувати співпрацю з ширшим колом європейських партнерів, — наголосив речник прем’єр-міністра.

До обгоронення цього питання також приєднався спікер посольства Великої Британії у Варшаві.

За його словами, обидві країни "рішуче налаштовані спільно протидіяти загрозі з боку Росії".

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