Польща віддала РФ археолога Бутягіна — його екстрадиції вимагала Україна
Польща віддала РФ археолога Бутягіна — його екстрадиції вимагала Україна

Джерело:  Rzeczpospolita

28 квітня офіційна Варшава у межах обміну з Росією та Білоруссю відпустила російського археолога Олександра Бутягіна. Що важливо розуміти, про екстрадицію останнього просила Україна за розкопки в окупованому Криму. 

  • Росіянин був уже в процесі екстрадиції до України.
  • Поки польська влада не пояснила, чому так різко змінила своє рішення.

Бутягін уже на волі, попри заклики Києва

З офіційною заявою з цього приводу виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

Журналісти поцікавилися у глави МЗС, кого саме відпустила Варшава під час обміну ув’язненими.

За словами дипломата, у списку дійсно є російський археолог Олександр Бутягін, екстрадиції якого очікувала Україна.

Один з тих, кого ми обміняли — російський історик, який був у процесі екстрадиції до України.

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

У пресслужбі ФСБ РФ уже підтвердили кремлівським пропаганистам, що у країну-агресорку повертається Александр Бутягін.

Окрім того, Москва домовилися з Польщеою про повернення дружини російського військового з Придністров’я.

Попри це, у заяві стверджують, що їх обміняли на громадян Молдови.

Окрім того, вказано до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі Анджей Почобут, який багато років провів за ґратами за надуманими звинуваченнями. Обмін ув’язненими відбувся за сприяння адміністрації Дональда Трампа.

Що важливо розуміти, минулого місяця польський суд погодив екстрадицію російського археолога Бутягіна на запит України, однак той подав апеляцію.

