28 квітня офіційна Варшава у межах обміну з Росією та Білоруссю відпустила російського археолога Олександра Бутягіна. Що важливо розуміти, про екстрадицію останнього просила Україна за розкопки в окупованому Криму.
Головні тези:
- Росіянин був уже в процесі екстрадиції до України.
- Поки польська влада не пояснила, чому так різко змінила своє рішення.
Бутягін уже на волі, попри заклики Києва
З офіційною заявою з цього приводу виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.
Журналісти поцікавилися у глави МЗС, кого саме відпустила Варшава під час обміну ув’язненими.
За словами дипломата, у списку дійсно є російський археолог Олександр Бутягін, екстрадиції якого очікувала Україна.
У пресслужбі ФСБ РФ уже підтвердили кремлівським пропаганистам, що у країну-агресорку повертається Александр Бутягін.
Окрім того, Москва домовилися з Польщеою про повернення дружини російського військового з Придністров’я.
Попри це, у заяві стверджують, що їх обміняли на громадян Молдови.
Що важливо розуміти, минулого місяця польський суд погодив екстрадицію російського археолога Бутягіна на запит України, однак той подав апеляцію.
