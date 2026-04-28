Росія атакує Київ ударними дронами — відео
Вдень 28 квітня країна-агерсорка Росія розпочала дронову атаку на столицю: вибухи лунають у різних куточках Києва, відомо про щонайменше двох потерпілих.

Головні тези:

  • У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.
  • Під час ворожої атаки відбулося зіткнення автівок на одній із вулиць. 

Атака РФ на Київ 28 квітня — подробиці та відео

Близько 14:20 мер міста Віталій Кличко офіційно підтвердив, що на Оболоні працюють сили ППО.

На цьому тлі міський голова закликав містян негайно прямувати в укриття.

У Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий. Також уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу.

За його словами, екстрені служби вже вирушили на місця ударів.

Кличко також повідомив, що в Соломʼянському районі уламки російського дрона впали на територію цвинтаря.

Медики госпіталізували постраждалого в Шевченківському районі. Внаслідок вибуху через падіння БпЛА на пішохода наїхала легкова автівка, — наголосив міський голова.

Як зазначив Кличко, ще одному постраждалому — в Соломʼянському районі столиці — медики надали допомогу на місці.

