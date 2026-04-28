Росія атакує Київ ударними дронами — відео

Вдень 28 квітня країна-агерсорка Росія розпочала дронову атаку на столицю: вибухи лунають у різних куточках Києва, відомо про щонайменше двох потерпілих.
Головні тези:
- У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.
- Під час ворожої атаки відбулося зіткнення автівок на одній із вулиць.
Атака РФ на Київ 28 квітня — подробиці та відео
Близько 14:20 мер міста Віталій Кличко офіційно підтвердив, що на Оболоні працюють сили ППО.
На цьому тлі міський голова закликав містян негайно прямувати в укриття.
За його словами, екстрені служби вже вирушили на місця ударів.
Кличко також повідомив, що в Соломʼянському районі уламки російського дрона впали на територію цвинтаря.
Як зазначив Кличко, ще одному постраждалому — в Соломʼянському районі столиці — медики надали допомогу на місці.
