Россия атакует Киев ударными дронами — видео

Днем 28 апреля страна-агерсорка Россия начала дроновую атаку на столицу: взрывы раздаются в разных уголках Киева, известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Атака РФ на Киев 28 апреля — подробности и видео

Около 14620 мэр города Виталий Кличко официально подтвердил, что на Оболони работают силы ПВО.

На этом фоне городской голова призвал горожан немедленно направляться в укрытие.

В Шевченковском районе упали обломки БПЛА. В результате произошло столкновение автомобилей на одной из улиц. По предварительным данным медиков, есть один пострадавший. Также обломки упали на крышу недостроя в Шевченковском районе, вызвав пожар. Виталий Кличко Мэр Киева

По его словам, экстренные службы уже отправились на места ударов.

Кличко также сообщил, что в Соломенском районе обломки российского дрона упали на территорию кладбища.

Медики госпитализировали пострадавшего в Шевченковском районе. В результате взрыва из-за падения БпЛА на пешехода наехал легковой автомобиль, — отметил городской голова.

Как отметил Кличко, еще одному пострадавшему в Соломенском районе столицы медики оказали помощь на месте.