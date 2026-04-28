Россия атакует Киев ударными дронами — видео
Виталий Кличко
Днем 28 апреля страна-агерсорка Россия начала дроновую атаку на столицу: взрывы раздаются в разных уголках Киева, известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Главные тезисы

  • В Соломенском районе обломки БпЛА упали на территорию кладбища.
  • Во время вражеской атаки произошло столкновение автомобилей на одной из улиц.

Около 14620 мэр города Виталий Кличко официально подтвердил, что на Оболони работают силы ПВО.

На этом фоне городской голова призвал горожан немедленно направляться в укрытие.

В Шевченковском районе упали обломки БПЛА. В результате произошло столкновение автомобилей на одной из улиц. По предварительным данным медиков, есть один пострадавший. Также обломки упали на крышу недостроя в Шевченковском районе, вызвав пожар.

По его словам, экстренные службы уже отправились на места ударов.

Кличко также сообщил, что в Соломенском районе обломки российского дрона упали на территорию кладбища.

Медики госпитализировали пострадавшего в Шевченковском районе. В результате взрыва из-за падения БпЛА на пешехода наехал легковой автомобиль, — отметил городской голова.

Как отметил Кличко, еще одному пострадавшему в Соломенском районе столицы медики оказали помощь на месте.

