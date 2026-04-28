Россия атакует Киев ударными дронами — видео

Днем 28 апреля страна-агерсорка Россия начала дроновую атаку на столицу: взрывы раздаются в разных уголках Киева, известно о по меньшей мере двух пострадавших.
Главные тезисы
- В Соломенском районе обломки БпЛА упали на территорию кладбища.
- Во время вражеской атаки произошло столкновение автомобилей на одной из улиц.
Атака РФ на Киев 28 апреля — подробности и видео
Около 14620 мэр города Виталий Кличко официально подтвердил, что на Оболони работают силы ПВО.
На этом фоне городской голова призвал горожан немедленно направляться в укрытие.
По его словам, экстренные службы уже отправились на места ударов.
Кличко также сообщил, что в Соломенском районе обломки российского дрона упали на территорию кладбища.
Как отметил Кличко, еще одному пострадавшему в Соломенском районе столицы медики оказали помощь на месте.
