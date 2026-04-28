28 апреля официальная Варшава в рамках обмена с Россией и Беларусью отпустила российского археолога Александра Бутягина. Что важно понимать, об экстрадиции последнего просила Украина за раскопки в оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Россиянин был уже в процессе экстрадиции в Украину.
- Пока польские власти не объяснили, почему так резко изменили свое решение.
Бутягин уже на свободе, несмотря на призывы Киева
С официальным заявлением выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.
Журналисты поинтересовались у главы МИДа, кого именно отпустила Варшава во время обмена заключенными.
По словам дипломата, в списке действительно есть российский археолог Александр Бутягин, экстрадиции которого ожидала Украина.
В пресс-службе ФСБ РФ уже подтвердили кремлевским пропагандистам, что в страну-агрессорку возвращается Александр Бутягин.
Кроме того, Москва договорилась с Польшей о возвращении жены российского военного из Приднестровья.
В заявлении утверждают, что их обменяли на граждан Молдовы.
Что важно понимать, в прошлом месяце польский суд согласовал экстрадицию российского археолога Бутягина по запросу Украины, однако тот подал апелляцию.
