Польша отдала РФ археолога Бутягина — его экстрадиции требовала Украина
Источник:  Rzeczpospolita

28 апреля официальная Варшава в рамках обмена с Россией и Беларусью отпустила российского археолога Александра Бутягина. Что важно понимать, об экстрадиции последнего просила Украина за раскопки в оккупированном Крыму.

  • Россиянин был уже в процессе экстрадиции в Украину.
  • Пока польские власти не объяснили, почему так резко изменили свое решение.

С официальным заявлением выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

Журналисты поинтересовались у главы МИДа, кого именно отпустила Варшава во время обмена заключенными.

По словам дипломата, в списке действительно есть российский археолог Александр Бутягин, экстрадиции которого ожидала Украина.

Один из тех, кого мы обменяли — российский историк, который был в процессе экстрадиции в Украину.

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

В пресс-службе ФСБ РФ уже подтвердили кремлевским пропагандистам, что в страну-агрессорку возвращается Александр Бутягин.

Кроме того, Москва договорилась с Польшей о возвращении жены российского военного из Приднестровья.

В заявлении утверждают, что их обменяли на граждан Молдовы.

Кроме того, указано в Польшу вернулся активист польской общины в Беларуси Анджей Почобут, который много лет провел за решеткой по надуманным обвинениям. Обмен заключенными произошел при содействии администрации Дональда Трампа.

Что важно понимать, в прошлом месяце польский суд согласовал экстрадицию российского археолога Бутягина по запросу Украины, однако тот подал апелляцию.

