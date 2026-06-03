Польща звернулася до Пентагону з неочікуваною пропозицією

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

Польща хоче нову військову базу США на своїй території

Міністр зазначив, що залученість США до забезпечення безпеки Польщі не зменшується — навпаки, вона може стати ще більшою.

Я передав міністру оборони США Піту Гегсету офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі. Безпечна Польща — це сильна армія, сильне суспільство, а також міцні союзи. Поширити

Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje — przeciwnie, może być jeszcze większe!



Przekazałem sekretarzowi obrony USA @PeteHegseth oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.



Bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 3, 2026

Присутність американських військових баз у Польщі є результатом співпраці в рамках НАТО та двосторонніх угод між Польщею та Сполученими Штатами.

Формально в Польщі не існує класичних самостійних військових баз США, подібних до тих, що розташовані в Німеччині чи Італії, проте вже протягом багатьох років присутність американських військ у Польщі є значною. Поширити

44,1% поляків виступають за створення нової військової бази США на території їхньої країни, тоді як 40,9% висловлюються проти цієї ідеї.