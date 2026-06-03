Польща звернулася до Пентагону з неочікуваною пропозицією

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.
Головні тези:
- Польща звернулася до Пентагону з пропозицією щодо створення нової постійної бази американських військ на своїй території.
- Присутність американських військових баз у Польщі є результатом співпраці в рамках НАТО та двосторонніх угод між Польщею та США.
Польща хоче нову військову базу США на своїй території
Міністр зазначив, що залученість США до забезпечення безпеки Польщі не зменшується — навпаки, вона може стати ще більшою.
Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje — przeciwnie, może być jeszcze większe!— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 3, 2026
Przekazałem sekretarzowi obrony USA @PeteHegseth oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
Bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a…
Присутність американських військових баз у Польщі є результатом співпраці в рамках НАТО та двосторонніх угод між Польщею та Сполученими Штатами.
44,1% поляків виступають за створення нової військової бази США на території їхньої країни, тоді як 40,9% висловлюються проти цієї ідеї.
Нещодавно німецьке видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.
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