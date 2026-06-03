Польща звернулася до Пентагону з неочікуваною пропозицією
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Світ
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Польща звернулася до Пентагону з неочікуваною пропозицією

Польща

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

Головні тези:

  • Польща звернулася до Пентагону з пропозицією щодо створення нової постійної бази американських військ на своїй території.
  • Присутність американських військових баз у Польщі є результатом співпраці в рамках НАТО та двосторонніх угод між Польщею та США.

Польща хоче нову військову базу США на своїй території

Міністр зазначив, що залученість США до забезпечення безпеки Польщі не зменшується — навпаки, вона може стати ще більшою.

Я передав міністру оборони США Піту Гегсету офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі. Безпечна Польща — це сильна армія, сильне суспільство, а також міцні союзи.

Присутність американських військових баз у Польщі є результатом співпраці в рамках НАТО та двосторонніх угод між Польщею та Сполученими Штатами.

Формально в Польщі не існує класичних самостійних військових баз США, подібних до тих, що розташовані в Німеччині чи Італії, проте вже протягом багатьох років присутність американських військ у Польщі є значною.

44,1% поляків виступають за створення нової військової бази США на території їхньої країни, тоді як 40,9% висловлюються проти цієї ідеї.

Нещодавно німецьке видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

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