Польша обратилась к Пентагону с неожиданным предложением
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Мир
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Польша обратилась к Пентагону с неожиданным предложением

Польша
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Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

Главные тезисы

  • Польша предложила Пентагону создание новой постоянной базы американских войск на своей территории.
  • Поляки делятся на приверженцев и противников этой идеи, согласно опросам.

Польша хочет новую военную базу США на своей территории

Министр отметил, что вовлеченность США в обеспечение безопасности Польши не уменьшается — наоборот, она может стать еще больше.

Я передал министру обороны США Питу Гегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. Безопасная Польша — это сильная армия, сильное общество, а также крепкие союзы.

Присутствие американских военных баз в Польше является результатом сотрудничества в рамках НАТО и двусторонних соглашений между Польшей и Соединенными Штатами.

Формально в Польше не существует классических самостоятельных военных баз США, подобных расположенным в Германии или Италии, однако уже на протяжении многих лет присутствие американских войск в Польше значительное.

44,1% поляков выступают за создание новой военной базы США на территории их страны, в то время как 40,9% высказываются против этой идеи.

Недавно немецкое издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружений и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

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