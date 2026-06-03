Польша обратилась к Пентагону с неожиданным предложением

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

Польша хочет новую военную базу США на своей территории

Министр отметил, что вовлеченность США в обеспечение безопасности Польши не уменьшается — наоборот, она может стать еще больше.

Я передал министру обороны США Питу Гегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. Безопасная Польша — это сильная армия, сильное общество, а также крепкие союзы. Поделиться

Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje — przeciwnie, może być jeszcze większe!



Przekazałem sekretarzowi obrony USA @PeteHegseth oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.



Bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 3, 2026

Присутствие американских военных баз в Польше является результатом сотрудничества в рамках НАТО и двусторонних соглашений между Польшей и Соединенными Штатами.

Формально в Польше не существует классических самостоятельных военных баз США, подобных расположенным в Германии или Италии, однако уже на протяжении многих лет присутствие американских войск в Польше значительное. Поделиться

44,1% поляков выступают за создание новой военной базы США на территории их страны, в то время как 40,9% высказываются против этой идеи.