Польша обратилась к Пентагону с неожиданным предложением

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.
Главные тезисы
- Польша предложила Пентагону создание новой постоянной базы американских войск на своей территории.
- Поляки делятся на приверженцев и противников этой идеи, согласно опросам.
Польша хочет новую военную базу США на своей территории
Министр отметил, что вовлеченность США в обеспечение безопасности Польши не уменьшается — наоборот, она может стать еще больше.
Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje — przeciwnie, może być jeszcze większe!— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 3, 2026
Przekazałem sekretarzowi obrony USA @PeteHegseth oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
Bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a…
Присутствие американских военных баз в Польше является результатом сотрудничества в рамках НАТО и двусторонних соглашений между Польшей и Соединенными Штатами.
44,1% поляков выступают за создание новой военной базы США на территории их страны, в то время как 40,9% высказываются против этой идеи.
Недавно немецкое издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружений и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.
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