Україна спровокувала колапс російської логістики з Херсонщини до Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна спровокувала колапс російської логістики з Херсонщини до Криму

Українські воїни намагаються заблокувати росіян в Криму
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Джерело:  ISW

Сили оборони України дедалі активніше та потужніше атакують кілька мостів, що з'єднують окуповану частину Херсонської області з Кримом. Завдяки цьому вдається знищувати головні логістичні маршрути ворога, що прямують на півострів.

Головні тези:

  • Пошкодження та знищення російських військових автомобілів збільшує тиск на окупаційні сили в Криму.
  • Аналітики вважають, що подальші удари можуть ускладнити підготовку Росії до нових військових операцій.

Українські воїни намагаються заблокувати росіян в Криму

Нещодавно ставленик Кремля на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ вдарили одразу по кількох мостах, що з'єднують регіон з Кримом.

Що важливо розуміти, йдеться про:

  1. міст через Північно-Кримський канал біля окупованих Преображенки та Мирного;

  2. дорожній міст Перекоп-Армянськ;

  3. дорожній міст Ставки.

Ба більше, 11 червня стало відомо, що Сили оборони України вдарили по російському логістичному маршруту в окупований Крим через Армянськ.

Завдяки цій влучній атаці вдалося пошкодити/знищити близько 50 російських військових вантажних автомобілів, що перевозили паливо та боєприпаси.

Також вказано, що в ніч з 7 на 8 червня та 9 червня українські воїни частково зруйнували Чонгарський міст — рух по ньому окупаційна влада перекрила.

Продовження українських ударів, ймовірно, матиме каскадні наслідки на полі бою і може ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій, — вважають американські аналітики.

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