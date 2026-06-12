Україна спровокувала колапс російської логістики з Херсонщини до Криму

Сили оборони України дедалі активніше та потужніше атакують кілька мостів, що з'єднують окуповану частину Херсонської області з Кримом. Завдяки цьому вдається знищувати головні логістичні маршрути ворога, що прямують на півострів.

Українські воїни намагаються заблокувати росіян в Криму

Нещодавно ставленик Кремля на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ вдарили одразу по кількох мостах, що з'єднують регіон з Кримом.

Що важливо розуміти, йдеться про:

міст через Північно-Кримський канал біля окупованих Преображенки та Мирного; дорожній міст Перекоп-Армянськ; дорожній міст Ставки.

Ба більше, 11 червня стало відомо, що Сили оборони України вдарили по російському логістичному маршруту в окупований Крим через Армянськ.

Завдяки цій влучній атаці вдалося пошкодити/знищити близько 50 російських військових вантажних автомобілів, що перевозили паливо та боєприпаси.

Також вказано, що в ніч з 7 на 8 червня та 9 червня українські воїни частково зруйнували Чонгарський міст — рух по ньому окупаційна влада перекрила.