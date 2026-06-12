ВСУ заявляют о поражении двух НПЗ в Татарстане и комбината в Тольятти — видео

12 июня Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что минувшей ночью Силы обороны Украины успешно атаковали два НПЗ в Татарстане, комбинат в Тольятти, а также командные пункты и логистические объекты российских оккупантов.
Главные тезисы
- На Куйбышевском НПЗ подтверждены попадания в установку первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5 и резервуар РВС-2000.
- Завод приостановил работу после атаки Украины 10 июня.
Генштаб раскрыл подробности новых операций Сил обороны
Прошлой ночью было очень громко в Республике Татарстан РФ — там украинские воины атаковали нефтеперерабатывающие заводы "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.
Удалось поразить все важные цели, а на территории обоих предприятий начались масштабные пожары.
Стоит обратить внимание на то, что нефтеперерабатывающий комплекс "ТАНЕКО" является одним из крупнейших НПЗ страны-агрессорки.
В Генштабе ВСУ напоминают, что его проектная мощность переработки составляет более 16 млн тонн нефти ежегодно.
Кроме того, под удар Сил обороны попал комбинат "Тольяттикаучук" в Самарской области.
Он занимается производством синтетических каучуков (в частности, используемых в дальнейшем производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет), мономеров, фракций и высокооктановых добавок к бензину.
Более того, украинские воины успешно отработали по командно-наблюдательным пунктам врага на Курщине, а также в районе Маринского Херсонской области.
Не сумел противник уберечь и свои пункты управления на временно оккупированной части Донбасса.
Еще одной целью для Сил обороны стал полевой артиллерийский склад на ТОТ Луганщины. Также поражен логистический склад врага в Мариуполе.
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