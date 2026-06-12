ВСУ заявляют о поражении двух НПЗ в Татарстане и комбината в Тольятти — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ заявляют о поражении двух НПЗ в Татарстане и комбината в Тольятти — видео

Генштаб ВСУ
Генштаб раскрыл подробности новых операций Сил обороны
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12 июня Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что минувшей ночью Силы обороны Украины успешно атаковали два НПЗ в Татарстане, комбинат в Тольятти, а также командные пункты и логистические объекты российских оккупантов.

Главные тезисы

  • На Куйбышевском НПЗ подтверждены попадания в установку первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5 и резервуар РВС-2000.
  • Завод приостановил работу после атаки Украины 10 июня.

Генштаб раскрыл подробности новых операций Сил обороны

Прошлой ночью было очень громко в Республике Татарстан РФ — там украинские воины атаковали нефтеперерабатывающие заводы "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.

Удалось поразить все важные цели, а на территории обоих предприятий начались масштабные пожары.

Стоит обратить внимание на то, что нефтеперерабатывающий комплекс "ТАНЕКО" является одним из крупнейших НПЗ страны-агрессорки.

В Генштабе ВСУ напоминают, что его проектная мощность переработки составляет более 16 млн тонн нефти ежегодно.

Предприятие "ТАИФ-НК" — это крупный нефтеперерабатывающий комплекс, отличающийся чрезвычайно высокой глубиной переработки нефти (после запуска Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков этот показатель декларируется на уровне более 95%). Предприятие перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат.

Кроме того, под удар Сил обороны попал комбинат "Тольяттикаучук" в Самарской области.

Он занимается производством синтетических каучуков (в частности, используемых в дальнейшем производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет), мономеров, фракций и высокооктановых добавок к бензину.

Более того, украинские воины успешно отработали по командно-наблюдательным пунктам врага на Курщине, а также в районе Маринского Херсонской области.

Не сумел противник уберечь и свои пункты управления на временно оккупированной части Донбасса.

Украинские воины нанесли поражение по району сосредоточения личного состава противника на полигоне "Восточный" в Новопетровке Запорожской области.

Еще одной целью для Сил обороны стал полевой артиллерийский склад на ТОТ Луганщины. Также поражен логистический склад врага в Мариуполе.

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