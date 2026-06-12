ЗСУ звітують про ураження двох НПЗ у Татарстані та комбінату в Тольятті — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ звітують про ураження двох НПЗ у Татарстані та комбінату в Тольятті — відео

Генштаб ЗСУ
Генштаб розкрив подробиці нових операцій Сил оборони

12 червня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі Сили оборони України успішно атакували два НПЗ у Татарстані, комбінат у Тольятті, а також командні пункти та логістичні об'єкти російських окупантів.

Головні тези:

  • На Куйбишевському НПЗ підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 та резервуар РВС-2000. 
  • Завод зупинив роботу після атаки України 10 червня.

Генштаб розкрив подробиці нових операцій Сил оборони

Минулої ночі дуже гучно було в Республіці Татарстан РФ — там українські воїни атакували нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Вдалося уразити всі важливі цілі, а на території обох підприємств почалися масштабні пожежі.

Варто звернути увагу на те, що нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" є одним із найбільших НПЗ країни-агресорки.

У Генштабі ЗСУ нагадують, що його проєктна потужність переробки сягає понад 16 млн тонн нафти щорічно.

Підприємство "ТАИФ-НК" — це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти (після запуску Комплексу глибокої переробки важких залишків — цей показник декларується на рівні понад 95%). Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат.

Окрім того, під удар Сил оборони потрапив комбінат “Тольяттикаучук” у Самарській області.

Він займається виробництвом синтетичних каучуків (що, зокрема, використовуються в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет), мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину.

Ба більше, українські воїни успішно відпрацювали по командно-спостережних пунктах ворога на Курщині, а також у районі Маринського Херсонської області.

Не зміг противник вберегти і свої пункти управління на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Серед нього українські воїни завдали ураження по району зосередження особового складу противника на полігоні "Восточний" у районі Новопетрівки Запорізької області.

Ще однією ціллю для Сил оборони став польовий артилерійський склад на ТОТ Луганщини. Також уражено логістичний склад ворога в Маріуполі.

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