ЗСУ звітують про ураження двох НПЗ у Татарстані та комбінату в Тольятті — відео

12 червня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі Сили оборони України успішно атакували два НПЗ у Татарстані, комбінат у Тольятті, а також командні пункти та логістичні об'єкти російських окупантів.
Головні тези:
- На Куйбишевському НПЗ підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 та резервуар РВС-2000.
- Завод зупинив роботу після атаки України 10 червня.
Генштаб розкрив подробиці нових операцій Сил оборони
Минулої ночі дуже гучно було в Республіці Татарстан РФ — там українські воїни атакували нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.
Вдалося уразити всі важливі цілі, а на території обох підприємств почалися масштабні пожежі.
Варто звернути увагу на те, що нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" є одним із найбільших НПЗ країни-агресорки.
У Генштабі ЗСУ нагадують, що його проєктна потужність переробки сягає понад 16 млн тонн нафти щорічно.
Окрім того, під удар Сил оборони потрапив комбінат “Тольяттикаучук” у Самарській області.
Він займається виробництвом синтетичних каучуків (що, зокрема, використовуються в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет), мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину.
Ба більше, українські воїни успішно відпрацювали по командно-спостережних пунктах ворога на Курщині, а також у районі Маринського Херсонської області.
Не зміг противник вберегти і свої пункти управління на тимчасово окупованій частині Донеччини.
Ще однією ціллю для Сил оборони став польовий артилерійський склад на ТОТ Луганщини. Також уражено логістичний склад ворога в Маріуполі.
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