"Україна перемагає". На Заході попереджають, що Путін може піти ва-банк

Редакція Bloomberg проаналізувала останні подій на полі бою та поза його межами та дійшла висновку, що станом на сьогодні перемагає саме Україна. Однак журналісти також припускають, що це може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до вкрай небезпечного рішення.
Головні тези:
- Нещодавні успіхи України не є свідчення близької перемоги.
- Попри це, шанс на досягнення миру дійсно значно вищий, ніж це було досі.
Україна вже загнала Путіна у глухий кут
За останні місяці Сили оборони встигли не лише відвоювати значну частину територій, а й також примножити кількість російських втрат.
Якщо Україна збереже цей темп ведення війни, то, цілком можливо, все-таки змусить диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Однак також є й інший бік медалі — глава Кремля може піти ва-банк.
Від своїх інсайдерів у НАТО журналісти дізналися, що Росія може інсценувати невеликий військовий конфлікт. Як варіант — окупація, а потім швидке виведення військ з території Естонії.
Таким чином Путін спробує залякати Європу, дискредитувати НАТО, а також показати союзникам України, що США не будуть їх захищати у разі реальної масштабної війни.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-