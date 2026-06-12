"Україна перемагає". На Заході попереджають, що Путін може піти ва-банк
Категорія
Політика
Дата публікації

"Україна перемагає". На Заході попереджають, що Путін може піти ва-банк

"Україна перемагає". На Заході попереджають, що Путін може піти ва-банк
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Джерело:  Bloomberg

Редакція Bloomberg проаналізувала останні подій на полі бою та поза його межами та дійшла висновку, що станом на сьогодні перемагає саме Україна. Однак журналісти також припускають, що це може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до вкрай небезпечного рішення.

Головні тези:

  • Нещодавні успіхи України не є свідчення близької перемоги.
  • Попри це, шанс на досягнення миру дійсно значно вищий, ніж це було досі.

Україна вже загнала Путіна у глухий кут

“Україна перемагає — принаймні поки що” — саме з таким загаловком вийшла нова стаття редакції Bloomberg.

За останні місяці Сили оборони встигли не лише відвоювати значну частину територій, а й також примножити кількість російських втрат.

Якщо Україна збереже цей темп ведення війни, то, цілком можливо, все-таки змусить диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Однак також є й інший бік медалі — глава Кремля може піти ва-банк.

Путін не готується до Третьої світової війни: його збройні сили ледве справляються з тим боєм, у якому вони перебувають. Але він, ймовірно, сподівається, що військове залякування змусить європейські держави послабити свою підтримку України або відмовити її від ударів по російських містах.

Від своїх інсайдерів у НАТО журналісти дізналися, що Росія може інсценувати невеликий військовий конфлікт. Як варіант — окупація, а потім швидке виведення військ з території Естонії.

Таким чином Путін спробує залякати Європу, дискредитувати НАТО, а також показати союзникам України, що США не будуть їх захищати у разі реальної масштабної війни.

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