Ставленик Кремля на ВОТ Херсонской области Владимир Сальдо публично жалуется на то, что удары Сил обороны Украины по российским логистическим путям в регионе лишь усиливаются.

Российская логистика в Херсонской области снова оказалась под ударом Украины

По словам Сальдо, Силы обороны Украины в минувшую ночь снова атаковали мосты в Херсонской области.

Ставленик Кремля в регионе утверждает, что за ночь российские силы ПВО и мобильные огневые группы якобы обезвредили 25 ударных БПЛА ВСУ.

Противник предпринял новую попытку атаковать мосты в направлении Чонгара. Движение в сторону КПВВ «Джанкой» перекрыто, — заявил коллаборант Владимир Сальдо. Поделиться

Он также добавил, что минувшей ночь ночью Силы обороны Украины наносили удары по мосту, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой.

Специалисты уже провели обследование конструкций. Движение запущено в реверсивном режиме, — добавил Сальдо. Поделиться

По его словам, информация о движении будет уточняться и оглашаться дополнительно.

Фото: скриншот

Удары Украины по вражеской логистике уже прокомментировали американские аналитики из Института изучения войны: