Сальдо подтвердил, что ВСУ добивают российскую логистику в Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

Сальдо подтвердил, что ВСУ добивают российскую логистику в Херсонской области

Российская логистика в Херсонской области снова оказалась под ударом Украины
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Источник:  online.ua

Ставленик Кремля на ВОТ Херсонской области Владимир Сальдо публично жалуется на то, что удары Сил обороны Украины по российским логистическим путям в регионе лишь усиливаются.

Главные тезисы

  • Движение в сторону КПВВ "Джанкой" перекрыто.
  • Также украинские воины били по мосту, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой.

Российская логистика в Херсонской области снова оказалась под ударом Украины

По словам Сальдо, Силы обороны Украины в минувшую ночь снова атаковали мосты в Херсонской области.

Ставленик Кремля в регионе утверждает, что за ночь российские силы ПВО и мобильные огневые группы якобы обезвредили 25 ударных БПЛА ВСУ.

Противник предпринял новую попытку атаковать мосты в направлении Чонгара. Движение в сторону КПВВ «Джанкой» перекрыто, — заявил коллаборант Владимир Сальдо.

Он также добавил, что минувшей ночь ночью Силы обороны Украины наносили удары по мосту, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой.

Специалисты уже провели обследование конструкций. Движение запущено в реверсивном режиме, — добавил Сальдо.

По его словам, информация о движении будет уточняться и оглашаться дополнительно.

Фото: скриншот

Удары Украины по вражеской логистике уже прокомментировали американские аналитики из Института изучения войны:

Продолжение украинских ударов, вероятно, будет иметь каскадные последствия на поле боя и может осложнить подготовку России к наступательным операциям.

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