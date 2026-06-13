Сальдо подтвердил, что ВСУ добивают российскую логистику в Херсонской области

Ставленик Кремля на ВОТ Херсонской области Владимир Сальдо публично жалуется на то, что удары Сил обороны Украины по российским логистическим путям в регионе лишь усиливаются.
Главные тезисы
- Движение в сторону КПВВ "Джанкой" перекрыто.
- Также украинские воины били по мосту, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой.
Российская логистика в Херсонской области снова оказалась под ударом Украины
По словам Сальдо, Силы обороны Украины в минувшую ночь снова атаковали мосты в Херсонской области.
Ставленик Кремля в регионе утверждает, что за ночь российские силы ПВО и мобильные огневые группы якобы обезвредили 25 ударных БПЛА ВСУ.
Он также добавил, что минувшей ночь ночью Силы обороны Украины наносили удары по мосту, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой.
По его словам, информация о движении будет уточняться и оглашаться дополнительно.
Удары Украины по вражеской логистике уже прокомментировали американские аналитики из Института изучения войны:
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