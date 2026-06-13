СБС нанесли удары по российским морпехам на полигоне "Восточный" — видео

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил, что воины СБС нанесли множественные поражения на оперативной глубине по местам временной дислокации живой силы армии РФ на полигоне "Восточный" в Новопетровке.
Главные тезисы
- Также СБС успели поразить ЗРК Тор-М2, средства ПВО, пункты управления и места дислокации врага.
- Операции проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки СБС.
Новая операция СБС на ВОТ — как это было
Что важно понимать, на полигоне “Восточный” происходит подготовка сразу трех российских подразделений:
камчатской 40 бригады морской пехоты, которая более года штурмовала Угледар и потеряла большую часть личного состава;
1461 полка 36 армии — речь идет о бурятском полке территориальных войск РФ
1466 полка 5 армии — это новобранцы из приморского края.
По словам Мадяра, все указанные российские подразделения воюют против украинцев на Гуляйпольском направлении.
В минувшую ночь воины СБС также поразили российские:
ЗРК “Тор-М2”;
ЗУ-23;
расчет ПЗРК;
пункт управления подразделения БПЛА;
пункт временной дислокации подразделения БПЛА.
Операции проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки СБС.
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