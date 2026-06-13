СБС завдали ударів по російських морпіхах на полігоні "Восточний" — відео

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив, що воїни СБС нанесли множинні ураження на оперативній глибині по місцям тимчасової дислокації живої сили армії РФ на полігоні “Восточний” у Новопетрівці.
Головні тези:
- Також СБС встигли уразити ЗРК “Тор-М2”, засоби ППО, пункти управління та місця дислокації ворога.
- Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.
Нова операція СБС на ТОТ — як це було
Що важливо розуміти, на полігоні “Восточний” відбувається підготовка одразу трьох російських підрозділів:
камчатської 40 бригади морської піхоти, що понад рік штурмувала Вугледар та стерла на підступах більшу частину особового складу;
1461 полку 36 армії — йдеться пробурятський полк територіальних військ РФ
1466 полку 5 армії — це новобранці з приморського краю.
За словами “Мадяра”, всі вказані російські підрозділи воюють проти українців на Гуляйпільському напрямку.
Протягом минулої ночі воїни СБС також уразили російські:
ЗРК “Тор-М2”;
ЗУ-23;
розрахунок ПЗРК;
пункт управління підрозділу БпЛА;
пункт тимчасової дислокації підрозділу БпЛА.
Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.
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