ППО ліквідувала 110 із 118 дронів під час повітряного нападу РФ

Протягом ночі 12-13 червня російські загарбники атакували Україну 118 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 3 ударних БпЛА на 3 локаціях.
ППО звітує про відбиття атаки РФ 13 червня
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 3 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі знаходиться декілька ворожих БпЛА.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-