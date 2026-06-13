ППО ліквідувала 110 із 118 дронів під час повітряного нападу РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО ліквідувала 110 із 118 дронів під час повітряного нападу РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття атаки РФ 13 червня

Протягом ночі 12-13 червня російські загарбники атакували Україну 118 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 3 ударних БпЛА на 3 локаціях.

ППО звітує про відбиття атаки РФ 13 червня

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 3 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходиться декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги!

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