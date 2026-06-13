ПВО ликвидировала 110 из 118 дронов во время воздушного нападения РФ

В течение ночи 12-13 июня российские захватчики атаковали Украину 118 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

ПВО отчитывается об отражении атаки РФ 13 июня

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 3 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько российских БПЛА.