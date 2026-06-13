ПВО ликвидировала 110 из 118 дронов во время воздушного нападения РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО ликвидировала 110 из 118 дронов во время воздушного нападения РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении атаки РФ 13 июня
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В течение ночи 12-13 июня российские захватчики атаковали Украину 118 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 3 ударных БПЛА на 3 локациях.

ПВО отчитывается об отражении атаки РФ 13 июня

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 3 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе!

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