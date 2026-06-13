ПВО ликвидировала 110 из 118 дронов во время воздушного нападения РФ

В течение ночи 12-13 июня российские захватчики атаковали Украину 118 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 3 ударных БПЛА на 3 локациях.
ПВО отчитывается об отражении атаки РФ 13 июня
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 3 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько российских БПЛА.
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