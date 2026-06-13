Украина разгромила 2 пункта управления батальонного уровня армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 12 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали пять районов сосредоточения живой силы, два пункта управления БПЛА, четыре пушки и два пункта управления батальонного уровня российских оккупантов.
Главные тезисы
- Началась 1571 сутки полномасштабная война России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 237 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 13 июня 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 381 430 (+1 310) человек;
танков — 12 015 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 24 739 (+11) ед;
артиллерийских систем — 43 953 (+88) ед;
РСЗО — 1 865 (+4) ед;
средств ПВО — 1 418 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1648 (+12) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 347 033 (+2 164) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 106 274 (+424) ед;
специальной техники — 4 287 (+7) ед.
Кроме того, применил 10008 дронов-камикадзе и осуществил 3304 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.
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