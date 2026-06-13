Украина разгромила 2 пункта управления батальонного уровня армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина разгромила 2 пункта управления батальонного уровня армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, 12 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали пять районов сосредоточения живой силы, два пункта управления БПЛА, четыре пушки и два пункта управления батальонного уровня российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Началась 1571 сутки полномасштабная война России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 237 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 13 июня 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 381 430 (+1 310) человек;

  • танков — 12 015 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 739 (+11) ед;

  • артиллерийских систем — 43 953 (+88) ед;

  • РСЗО — 1 865 (+4) ед;

  • средств ПВО — 1 418 (+1) ед;

  • наземных робототехнических комплексов — 1648 (+12) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 347 033 (+2 164) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 106 274 (+424) ед;

  • специальной техники — 4 287 (+7) ед.

Вчера противник нанес 88 авиационных ударов, сбросив 281 управляемую авиабомбу.

Кроме того, применил 10008 дронов-камикадзе и осуществил 3304 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина переломила ход войны — военные аналитики
Украина снова завоевала шанс на победу, но есть "но"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия потеряла возможность использовать порт Мариуполя — видео
Украинские воины ослабляют армию РФ в Мариуполе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали российский морской терминал и военные объекты на ВОТ — видео
"Бавовна" в России и на ВОТ 13 июня - последние подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?