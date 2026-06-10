Россия потеряла возможность использовать порт Мариуполя — видео

10 июня 1-й корпус НГУ "Азов" официально подтвердил, что российские захватчики лишились возможности использовать порт Мариуполя благодаря новой успешной операции Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Это была совместная операция "Азов", СБУ, ЦСО и СБС.
- Морской торговый порт в Мариуполе полностью обесточен.
Украинские воины ослабляют армию РФ в Мариуполе
Новый успех стал возможен благодаря четко спланированной операции, к которой присоединились 1 корпус НГУ «Азов», ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ЦСО «А» и СБС.
Совместными усилиями украинских воинов удалось ликвидировать объекты критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта.
В этот раз под мощные удары попали электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления и емкости с горюче-смазочными материалами, а также подсанкционный сухогруз «Lady Augusta», который является частью теневого флота РФ
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