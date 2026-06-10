Россия потеряла возможность использовать порт Мариуполя — видео

Украинские воины ослабляют армию РФ в Мариуполе

Новый успех стал возможен благодаря четко спланированной операции, к которой присоединились 1 корпус НГУ «Азов», ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ЦСО «А» и СБС.

Совместными усилиями украинских воинов удалось ликвидировать объекты критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта.

В этот раз под мощные удары попали электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления и емкости с горюче-смазочными материалами, а также подсанкционный сухогруз «Lady Augusta», который является частью теневого флота РФ