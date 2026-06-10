Россия потеряла возможность использовать порт Мариуполя — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Россия потеряла возможность использовать порт Мариуполя — видео

Украинские воины ослабляют армию РФ в Мариуполе
Читати українською
Источник:  АЗОВ

10 июня 1-й корпус НГУ "Азов" официально подтвердил, что российские захватчики лишились возможности использовать порт Мариуполя благодаря новой успешной операции Сил обороны Украины.

Главные тезисы

  • Это была совместная операция "Азов", СБУ, ЦСО и СБС.
  • Морской торговый порт в Мариуполе полностью обесточен.

Украинские воины ослабляют армию РФ в Мариуполе

Новый успех стал возможен благодаря четко спланированной операции, к которой присоединились 1 корпус НГУ «Азов», ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ЦСО «А» и СБС.

Совместными усилиями украинских воинов удалось ликвидировать объекты критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта.

В этот раз под мощные удары попали электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления и емкости с горюче-смазочными материалами, а также подсанкционный сухогруз «Lady Augusta», который является частью теневого флота РФ

Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений, враг получил очередной болезненный удар. Морской торговый порт в Мариуполе полностью обесточен, а логистика российских войск существенно усложнена. "Азов" продолжает контролировать логистические мощности и применять санкции против россиян в Приазовье. Слава Украине! — сказано в официальном заявлении 1-го корпуса НГУ "Азов".

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне жаловались на атаку дронов по комбинату "Азов" в Невинномыске — видео
Азот
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Азов" возвращается в Мариуполь — первое видео
"Азов" уже патрулирует Мариуполь - первые подробности и видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?