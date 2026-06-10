Росія втратила можливість використовувати порт Маріуполя — відео

Українські воїни ослаблюють армію РФ у Маріуполі

Новий успіх став можливий завдяки чітко спланованій операції, до якої доєдналися 1-й корпус НГУ «Азов», ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ЦСО «А» та СБС.

Спільними зусиллями українських воїнів вдалося ліквідувати об'єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту.

Цього разу під потужні удари потрапили електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами, а також підсанкційний суховантаж «Lady Augusta», який є частиною тіньового флоту РФ