Росія втратила можливість використовувати порт Маріуполя — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія втратила можливість використовувати порт Маріуполя — відео

Редіс
Джерело:  АЗОВ

10 червня 1-й корпус НГУ “Азов” офіційно підтвердив, що російські загарбники втратили можливість використовувати порт Маріуполя завдяки новій успішній операції Сил оборони України.

Головні тези:

  • Це була спільна операція “Азов", СБУ, ЦСО та СБС.
  • Морський торговельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений.

Українські воїни ослаблюють армію РФ у Маріуполі

Новий успіх став можливий завдяки чітко спланованій операції, до якої доєдналися 1-й корпус НГУ «Азов», ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ЦСО «А» та СБС.

Спільними зусиллями українських воїнів вдалося ліквідувати об'єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту.

Цього разу під потужні удари потрапили електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами, а також підсанкційний суховантаж «Lady Augusta», який є частиною тіньового флоту РФ

Завдяки злагодженій роботі всіх задіяних підрозділів, ворог зазнав чергового болісного удару. Морський торговельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. «Азов» продовжує контролювати логістичні потужності та застосовувати санкції проти росіян у Приазов'ї. Слава Україні! — йдеться в офіційній заяві 1-го корпусу НГУ “Азов”.

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