Росія втратила можливість використовувати порт Маріуполя — відео

10 червня 1-й корпус НГУ “Азов” офіційно підтвердив, що російські загарбники втратили можливість використовувати порт Маріуполя завдяки новій успішній операції Сил оборони України.
Головні тези:
- Це була спільна операція “Азов", СБУ, ЦСО та СБС.
- Морський торговельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений.
Українські воїни ослаблюють армію РФ у Маріуполі
Новий успіх став можливий завдяки чітко спланованій операції, до якої доєдналися 1-й корпус НГУ «Азов», ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ЦСО «А» та СБС.
Спільними зусиллями українських воїнів вдалося ліквідувати об'єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту.
Цього разу під потужні удари потрапили електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами, а також підсанкційний суховантаж «Lady Augusta», який є частиною тіньового флоту РФ
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