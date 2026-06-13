Україна розгромила 2 пункти управління батальйонного рівня армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна розгромила 2 пункти управління батальйонного рівня армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 12 червня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували п’ять районів зосередження живої сили, два пункти управління БпЛА, чотири гармати та два пункти управління батальйонного рівня російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1571 доба повномасштабної війна Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 237 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 13 червня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 381 430 (+1 310) осіб;

  • танків — 12 015 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 24 739 (+11) од;

  • артилерійських систем — 43 953 (+88) од;

  • РСЗВ — 1 865 (+4) од;

  • засобів ППО — 1 418 (+1) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 648 (+12) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 347 033 (+2 164) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 106 274 (+424) од;

  • спеціальної техніки — 4 287 (+7) од.

Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 281 керовану авіабомбу.

Крім того, застосував 10008 дронів-камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна переломила хід війни — військові аналітики
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія втратила можливість використовувати порт Маріуполя — відео
Редіс
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували російський морський термінал і військові об'єкти на ТОТ — відео
“Бавовна” в Росії та на ТОТ 13 червня - останні подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?