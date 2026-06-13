Україна розгромила 2 пункти управління батальйонного рівня армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 12 червня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували п’ять районів зосередження живої сили, два пункти управління БпЛА, чотири гармати та два пункти управління батальйонного рівня російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1571 доба повномасштабної війна Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 237 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 13 червня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 381 430 (+1 310) осіб;
танків — 12 015 (+1) од;
бойових броньованих машин — 24 739 (+11) од;
артилерійських систем — 43 953 (+88) од;
РСЗВ — 1 865 (+4) од;
засобів ППО — 1 418 (+1) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 648 (+12) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 347 033 (+2 164) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 106 274 (+424) од;
спеціальної техніки — 4 287 (+7) од.
Крім того, застосував 10008 дронів-камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 — із реактивних систем залпового вогню.
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