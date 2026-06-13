Дрони атакували російський морський термінал і військові об'єкти на ТОТ — відео

Уночі 13 червня під удари українських БпЛА потрапив морський термінал у Темрюкському районі Краснодарського краю: зараз там вирує масштабна пожежа. Також гучно було в окупованих Мелітополі та Алчевську.

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Факт атаки на морський термінал підтвердив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у соцмережах.

За словами місцевих мешканців, після ударів дронів на території морського терміналу почалася пожежа.

Губернатор стверджує, що внаслідок інциденту загинула одна людина. Ще троє осіб, за попередніми даними, отримали поранення.

Він такод додав, що до ліквідації пожежі на морському терміналі залучено 96 осіб та понад 30 одиниць техніки, зокрема від МНС Росії.

Варто також нагадати, що в ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, унаслідок чого на території підприємства спалахнула сильна пожежа.

Протягом минулої ночі на тимчасово окупованих територіях України також було дуже гучно.