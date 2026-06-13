Дрони атакували російський морський термінал і військові об'єкти на ТОТ — відео
Категорія
Події
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Дрони атакували російський морський термінал і військові об'єкти на ТОТ — відео

“Бавовна” в Росії та на ТОТ 13 червня - останні подробиці
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Джерело:  online.ua

Уночі 13 червня під удари українських БпЛА потрапив морський термінал у Темрюкському районі Краснодарського краю: зараз там вирує масштабна пожежа. Також гучно було в окупованих Мелітополі та Алчевську.

Головні тези:

  • До ліквідації пожежі на морському терміналі залучили майже сотню людей.
  • Однак поки вогонь не можуть приборкати.

“Бавовна” в Росії та на ТОТ 13 червня — останні подробиці

Факт атаки на морський термінал підтвердив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у соцмережах.

За словами місцевих мешканців, після ударів дронів на території морського терміналу почалася пожежа.

Губернатор стверджує, що внаслідок інциденту загинула одна людина. Ще троє осіб, за попередніми даними, отримали поранення.

Він такод додав, що до ліквідації пожежі на морському терміналі залучено 96 осіб та понад 30 одиниць техніки, зокрема від МНС Росії.

Варто також нагадати, що в ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, унаслідок чого на території підприємства спалахнула сильна пожежа.

Протягом минулої ночі на тимчасово окупованих територіях України також було дуже гучно.

Сили оборони України атакували військові об'єкти в окупованих Мелітополі та Алчевську, однак усі деталі наразі не розкриваються.

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