Україна пропонує країнам Європи передати їй низку ракет-перехоплювачів замість утилізації

Українській стороні вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, які в яких збігатиме через певний час термін придатності, які теж можна отримати для України. Ми ще зараз ведемо активні переговори для того, щоб їх отримати, бо який сенс ракети, які після того, як в них виходить термін придатності, повертати до виробника або утилізувати.