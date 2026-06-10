Україна пропонує країнам Європи передати їй низку ракет-перехоплювачів замість утилізації

Україна веде переговори про передачу їй низки ракет-перехоплювачів, в яких збігатиме термін придатності, замість їх утилізації.
Головні тези:
- Україна веде переговори щодо передачі ракет-перехоплювачів від країн Європи замість утилізації.
- Законні ракети, у яких минув термін придатності, можуть бути передані Україні для використання.
Україна просить партнерів віддати ракети-перехоплювачі, в яких збігає термін придатності
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу.
Він додав, що натомість Україна пропонує передавати їй передавати ці перехоплювачі і глава МЗС Андрій Сибіга приділяє цьому питанню пріоритетну увагу.
Сподіваємося, що вдасться це зрушити.
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