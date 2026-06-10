Україна пропонує країнам Європи передати їй низку ракет-перехоплювачів замість утилізації
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Україна пропонує країнам Європи передати їй низку ракет-перехоплювачів замість утилізації

перехоплювачі
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Джерело:  Укрінформ

Україна веде переговори про передачу їй низки ракет-перехоплювачів, в яких збігатиме термін придатності, замість їх утилізації.

Головні тези:

  • Україна веде переговори щодо передачі ракет-перехоплювачів від країн Європи замість утилізації.
  • Законні ракети, у яких минув термін придатності, можуть бути передані Україні для використання.

Україна просить партнерів віддати ракети-перехоплювачі, в яких збігає термін придатності

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу.

Українській стороні вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, які в яких збігатиме через певний час термін придатності, які теж можна отримати для України. Ми ще зараз ведемо активні переговори для того, щоб їх отримати, бо який сенс ракети, які після того, як в них виходить термін придатності, повертати до виробника або утилізувати.

Він додав, що натомість Україна пропонує передавати їй передавати ці перехоплювачі і глава МЗС Андрій Сибіга приділяє цьому питанню пріоритетну увагу.

Сподіваємося, що вдасться це зрушити.

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