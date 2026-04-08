У МЗС України відповіли на гучні звинувачення Венса

Гучні звинувачення віцепрезидента США Джей Ді Венса на адресу України щодо втручання у вибори в Угорщині та Штатах обумовлене передвиборчою риторикою. Про це заявив спікер МЗС України Георгій Тихий.

Українська влада прокоментувала слова Венса

Під час візиту до Угорщини Венс почав вигадувати, що "в українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на хід американських виборів, на угорські вибори".

Ці “елементи” він також назвав “поганими людьми”, однак не надав жодних доказів своїм словам.

На ці репліки відреагував речник МЗС України Георгій Тихий.

За словами останнього, вкрай важливо послухати повністю пресконференцію Венса з цього приводу.

І вам стане очевидно, що присутні там журналісти, не буду давати оцінку їхньому забарвленню, але вони багато разів поспіль намагалися спровокувати віцепрезидента США на різноманітні різкі заяви, — наголосив Тихий.

Як зазначив речник дипломатичного відомства, майже на всі такі намагання Венс відповідав нейтрально.

Тихий також переконаний, що гучні заяви про Україну пролунали у межах виборчої кампанії.