Категорія
Політика
Дата публікації

У МЗС України відповіли на гучні звинувачення Венса

Венс
Джерело:  УНІАН

Гучні звинувачення віцепрезидента США Джей Ді Венса на адресу України щодо втручання у вибори в Угорщині та Штатах обумовлене передвиборчою риторикою. Про це заявив спікер МЗС України Георгій Тихий.

Головні тези:

  • Венс заявив, що “погрози” Зеленського на адресу Орбана його обурили.
  • У МЗС не сприймають ці докори та репліки всерйоз.

Під час візиту до Угорщини Венс почав вигадувати, що "в українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на хід американських виборів, на угорські вибори".

Ці “елементи” він також назвав “поганими людьми”, однак не надав жодних доказів своїм словам.

На ці репліки відреагував речник МЗС України Георгій Тихий.

За словами останнього, вкрай важливо послухати повністю пресконференцію Венса з цього приводу.

І вам стане очевидно, що присутні там журналісти, не буду давати оцінку їхньому забарвленню, але вони багато разів поспіль намагалися спровокувати віцепрезидента США на різноманітні різкі заяви, — наголосив Тихий.

Як зазначив речник дипломатичного відомства, майже на всі такі намагання Венс відповідав нейтрально.

Тихий також переконаний, що гучні заяви про Україну пролунали у межах виборчої кампанії.

Ми не надаємо якогось занадто емоційного різкого забарвлення тому, що пролунало. Тому ми не перебільшуємо значення цієї заяви, — наголосив спікер МЗС України.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Трейлер нового серіалу "Напівлюдина" вразив мережу — відео
Серіал "Напівлюдина" — чому його варто подивитися
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР добило останній залізничний пором РФ у Керчі
ГУР
паром РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Перемир'я на Близькому Сході. Ізраїль назвав єдиний виняток
ЦАХАЛ
Ізраїль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?