Перемир'я на Близькому Сході. Ізраїль назвав єдиний виняток

Офіційний Тель-Авів стверджує, що припинення вогню в межах операції Ізраїлю та США проти Ірану не стосується угруповання "Хезболла". Що важливо розуміти, проти нього ЦАХАЛ продовжує бойові дії в Лівані.

"Хезболла" досі під ударом ЦАХАЛ

З офіційною заявою з цього приводу виступила Армія оборони Ізраїлю.

У ній йдеться про те, що після наказу Тель-Авіва ЦАХАЛ припинив вогонь у межах операції проти Ірану.

Попри це, він досі залишається у стані високої готовності до оборонної відповіді на будь-яке порушення.

Водночас у Лівані ЦАХАЛ продовжує цільові наземні операції проти терористичної організації "Хезболла". Командування тилу проводить постійну оцінку ситуації. Громадськість інформуватимуть про будь-які зміни в оборонних настановах".

У ЦАХАЛ також офіційно підтвердили, що протягом минулої ночі вони здійснювали потужні атаки на пускові установки і об'єкти ракетної інфраструктури в Ірані.

За словами ізраїльських військових, у межах цієї операції вони змогли успішно ліквідувати десятки цілей і зірвали підготовку масштабнішого ракетного обстрілу Ізраїлю.