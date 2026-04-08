Перемир'я на Близькому Сході. Ізраїль назвав єдиний виняток

Офіційний Тель-Авів стверджує, що припинення вогню в межах операції Ізраїлю та США проти Ірану не стосується угруповання "Хезболла". Що важливо розуміти, проти нього ЦАХАЛ продовжує бойові дії в Лівані.
Головні тези:
- Минулої ночі відбулися потужні атаки на ракетну інфраструктуру в Ірані.
- У мережі обговорюють відео начебто нових ударів США та Ізраїлю всупереч оголошеному перемир'ю.
"Хезболла" досі під ударом ЦАХАЛ
З офіційною заявою з цього приводу виступила Армія оборони Ізраїлю.
У ній йдеться про те, що після наказу Тель-Авіва ЦАХАЛ припинив вогонь у межах операції проти Ірану.
Попри це, він досі залишається у стані високої готовності до оборонної відповіді на будь-яке порушення.
У ЦАХАЛ також офіційно підтвердили, що протягом минулої ночі вони здійснювали потужні атаки на пускові установки і об'єкти ракетної інфраструктури в Ірані.
За словами ізраїльських військових, у межах цієї операції вони змогли успішно ліквідувати десятки цілей і зірвали підготовку масштабнішого ракетного обстрілу Ізраїлю.
Тим часом у мережі шириться відео, на якому видно, що США та Ізраїль вдарили по нафтопереробному заводу на півдні Ірану, попри оголошення перемир'я:
