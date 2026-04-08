Категорія
Світ
Дата публікації

Перемир'я на Близькому Сході. Ізраїль назвав єдиний виняток

ЦАХАЛ
Ізраїль

Офіційний Тель-Авів стверджує, що припинення вогню в межах операції Ізраїлю та США проти Ірану не стосується угруповання "Хезболла". Що важливо розуміти, проти нього ЦАХАЛ продовжує бойові дії в Лівані.

Головні тези:

  • Минулої ночі відбулися потужні атаки на ракетну інфраструктуру в Ірані.
  • У мережі обговорюють відео начебто нових ударів США та Ізраїлю всупереч оголошеному перемир'ю.

"Хезболла" досі під ударом ЦАХАЛ

З офіційною заявою з цього приводу виступила Армія оборони Ізраїлю.

У ній йдеться про те, що після наказу Тель-Авіва ЦАХАЛ припинив вогонь у межах операції проти Ірану.

Попри це, він досі залишається у стані високої готовності до оборонної відповіді на будь-яке порушення.

Водночас у Лівані ЦАХАЛ продовжує цільові наземні операції проти терористичної організації "Хезболла". Командування тилу проводить постійну оцінку ситуації. Громадськість інформуватимуть про будь-які зміни в оборонних настановах".

У ЦАХАЛ також офіційно підтвердили, що протягом минулої ночі вони здійснювали потужні атаки на пускові установки і об'єкти ракетної інфраструктури в Ірані.

За словами ізраїльських військових, у межах цієї операції вони змогли успішно ліквідувати десятки цілей і зірвали підготовку масштабнішого ракетного обстрілу Ізраїлю.

Тим часом у мережі шириться відео, на якому видно, що США та Ізраїль вдарили по нафтопереробному заводу на півдні Ірану, попри оголошення перемир'я:

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?