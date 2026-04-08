Перемирие на Ближнем Востоке. Израиль назвал единственное исключение

Официальный Тель-Авив утверждает, что прекращение огня в рамках операции Израиля и США против Ирана не относится к группировке "Хезболла". Что важно понимать, против него ЦАХАЛ продолжает боевые действия в Ливане.
Главные тезисы
- Минувшей ночью произошли мощные атаки на ракетную инфраструктуру в Иране.
- В сети обсуждают видео будто бы новых ударов США и Израиля вопреки объявленному перемирию.
"Хезболла" до сих пор под ударом ЦАХАЛ
С официальным заявлением по этому поводу выступила Армия обороны Израиля.
В нем указано, что после приказа Тель-Авива ЦАХАЛ прекратил огонь в рамках операции против Ирана.
Несмотря на это, он все еще остается в состоянии высокой готовности к оборонному ответу на любое нарушение.
В ЦАХАЛ также официально подтвердили, что в минувшую ночь они совершали мощные атаки на пусковые установки и объекты ракетной инфраструктуры в Иране.
По словам израильских военных, в рамках этой операции они смогли успешно ликвидировать десятки целей и сорвали подготовку более масштабных ракетных обстрелов Израиля.
Между тем в сети распространяется видео, на котором видно, что США и Израиль ударили по нефтеперерабатывающему заводу на юге Ирана, несмотря на объявление перемирия:
