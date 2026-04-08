Перемирие на Ближнем Востоке. Израиль назвал единственное исключение
Перемирие на Ближнем Востоке. Израиль назвал единственное исключение

"Хезболла" до сих пор под ударом ЦАХАЛ
Официальный Тель-Авив утверждает, что прекращение огня в рамках операции Израиля и США против Ирана не относится к группировке "Хезболла". Что важно понимать, против него ЦАХАЛ продолжает боевые действия в Ливане.

Главные тезисы

  • Минувшей ночью произошли мощные атаки на ракетную инфраструктуру в Иране.
  • В сети обсуждают видео будто бы новых ударов США и Израиля вопреки объявленному перемирию.

"Хезболла" до сих пор под ударом ЦАХАЛ

С официальным заявлением по этому поводу выступила Армия обороны Израиля.

В нем указано, что после приказа Тель-Авива ЦАХАЛ прекратил огонь в рамках операции против Ирана.

Несмотря на это, он все еще остается в состоянии высокой готовности к оборонному ответу на любое нарушение.

В то же время в Ливане ЦАХАЛ продолжает целевые наземные операции против террористической организации "Хезболла". Командование тыла производит постоянную оценку ситуации. Общественность будут информировать о любых изменениях в оборонных установках.

В ЦАХАЛ также официально подтвердили, что в минувшую ночь они совершали мощные атаки на пусковые установки и объекты ракетной инфраструктуры в Иране.

По словам израильских военных, в рамках этой операции они смогли успешно ликвидировать десятки целей и сорвали подготовку более масштабных ракетных обстрелов Израиля.

Между тем в сети распространяется видео, на котором видно, что США и Израиль ударили по нефтеперерабатывающему заводу на юге Ирана, несмотря на объявление перемирия:

