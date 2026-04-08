Трейлер нового серіалу "Напівлюдина" вразив мережу — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Серіал "Напівлюдина" — чому його варто подивитися
Джерело:  online.ua

На новий проєкт шотландського письменника і коміка Річарда Гадда довго чекали мільйони глядачів у різних куточках світу, особливо після тріумфу його серіалу “Олень”. І ось — нарешті це сталося: перший трейлер нового драматичного серіалу "Напівлюдина" (Half Man) уже в мережі.

Головні тези:

  • Це історія про двох скалічених чоловіків з цікавими долями.
  • Автори проєкту обіцяють дійсно шокуючий фінал.

Ця незвична історія розповість про двох чоловіків — Найла і Рубена.

Головні герої росли разом і фактично стали один для одного ближчими, ніж можуть бути кровні брати.

Ключовою проблемою є те, що ці чоловіки надто різні: Рубен — лютий і відданий, а Найл — тихий і лагідний.

Життя складається таким чином, що кожному з головних героїв доведеться піти своїм шляхом.

Коли через 30 років Найл запрошує Рубена на весілля, відбувається вибух насильства, який відкриває старі болючі рани. Поступово глядачам відкриватиметься спільна історія цих двох скалічених чоловіків, від вісімдесятих до наших днів.

Як користувачі мережі реагують на трейлер серіалу "Напівлюдина":

  • Боже, як же довго я чекала на цей серіал!;

  • Трейлер мене дійсно приголомшив — точно буду дивитися;

  • Річард Гадд — абсолютний геній!;

  • Здається, ця історія нас дійсно здатна шокувати;

  • Яке щастя, що я дочекався нового серіала від Гадда;

  • Дійсно класний акторський каст — на цих двох приємно дивитися.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?