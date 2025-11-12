ШІ від ElevenLabs розмовлятиме голосами зірок Голлівуду

Відомі актори Метью Макконахі та Майкл Кейн продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs. Завдяки цьому актори зможуть "говорити" іноземними мовами навіть без їхнього знання.

Що відомо про ElevenLabs

ElevenLabs створила унікальну платформу Iconic Voice Marketplace, яка надає доступ до офіційно ліцензованих ШІ-голосів видатних людей.

Користувачі отримають можливість використовувати ці голосів для комерційних чи творчих проєктів, але лише після отримання згоди власників або їхніх спадкоємців.

Серед перших учасників — легендарний актор Майкл Кейн, який дозволив компанії відтворити свій голос для маркетплейсу. Загалом у каталозі зараз доступно 28 голосів, частина з яких належить історичним фігурам, таким як Томас Едісон чи Марк Твен.

Варто звернути увагу на те, що старт роботи цієї платформи став реакцією на дискусії в Голлівуді стосовно меж використання ШІ.

Актори скаржаться на те, що студії хочуть їх замінити алгоритмами.

На цьому тлі ElevenLabs чітко дало зрозуміти, що Iconic Voice Marketplace побудовано на принципі "повної згоди" артистів.