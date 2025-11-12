ШИ от ElevenLabs будет разговаривать голосами звезд Голливуда

Известные актеры Мэтью Макконахи и Майкл Кейн продали свои голоса ШИ-компании ElevenLabs. Благодаря этому актеры смогут "говорить" на иностранных языках даже без их знания.

Что известно об ElevenLabs

ElevenLabs создала уникальную платформу Iconic Voice Marketplace, которая предоставляет доступ к официально лицензированым ШИ-голосам выдающихся людей.

Пользователи получат возможность использовать эти голоса для коммерческих или творческих проектов, но только после получения согласия владельцев или их наследников.

Среди первых участников — легендарный актер Майкл Кейн, позволивший компании воспроизвести свой голос для маркетплейса. Всего в каталоге сейчас доступно 28 голосов, часть из которых принадлежит историческим фигурам, таким как Томас Эдисон или Марк Твен. Поделиться

Следует обратить внимание, что старт работы этой платформы стал реакцией на дискуссии в Голливуде относительно пределов использования ИИ.

Актеры жалуются, что студии хотят их заменить алгоритмами.

На этом фоне ElevenLabs четко дало понять, что Iconic Voice Marketplace построено на принципе "полного согласия" артистов.