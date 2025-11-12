ШИ от ElevenLabs будет разговаривать голосами звезд Голливуда

Известные актеры Мэтью Макконахи и Майкл Кейн продали свои голоса ШИ-компании ElevenLabs. Благодаря этому актеры смогут "говорить" на иностранных языках даже без их знания.
Главные тезисы
- ИИ уже добрался до Голливуда, однако не всем актерам это нравится.
- Некоторые из них готовы принять новые технологии и жить рядом с ними.
Что известно об ElevenLabs
ElevenLabs создала уникальную платформу Iconic Voice Marketplace, которая предоставляет доступ к официально лицензированым ШИ-голосам выдающихся людей.
Пользователи получат возможность использовать эти голоса для коммерческих или творческих проектов, но только после получения согласия владельцев или их наследников.
Следует обратить внимание, что старт работы этой платформы стал реакцией на дискуссии в Голливуде относительно пределов использования ИИ.
Актеры жалуются, что студии хотят их заменить алгоритмами.
На этом фоне ElevenLabs четко дало понять, что Iconic Voice Marketplace построено на принципе "полного согласия" артистов.
По мнению журналистов, некоторые звезды индустрии все же готовы принять ИИ как инструмент, чтобы не потерять контроль над собственным голосом и образом.
