Трейлер нового сериала "Получеловек" поразил сеть — видео
Источник:  online.ua

Новый проект шотландского писателя и комика Ричарда Гадда долго ждали миллионы зрителей в разных уголках мира, особенно после триумфа его сериала "Олень". И вот наконец это произошло: первый трейлер нового драматического сериала "Получеловек" (Half Man) уже в сети.

Главные тезисы

  • Это история о двух мужчинах с интересными судьбами.
  • Авторы проекта обещают действительно шокирующий финал.

Эта необычная история расскажет о двух мужчинах — Найле и Рубене.

Главные герои росли вместе и фактически стали друг для друга более близкими, чем могут быть кровные братья.

Ключевой проблемой является то, что эти мужчины слишком разные: Рубен — яростный и преданный, а Найл — тихий и кроткий.

Жизнь складывается таким образом, что каждому из главных героев придется пойти по своему пути.

Когда через 30 лет Найл приглашает Рубена на свадьбу, происходит взрыв насилия, открывающий старые болезненные раны. Постепенно зрителям будет открываться общая история этих двух мужчин, от восьмидесятых до наших дней.

Как пользователи сети реагируют на трейлер сериала "Получеловек":

  • Боже, как долго я ждала этот сериал!;

  • Трейлер меня действительно ошеломил — точно буду смотреть;

  • Ричард Гадд — абсолютный гений!;

  • Кажется, эта история действительно способна нас шокировать;

  • Какое счастье, что я дождался нового сериала от Гадда;

  • Действительно классный актерский каст — на этих двух приятно смотреть.

