Звезда Голливуда Бен Стиллер поддержал Украину в скандале с МОК

Всемирно известный американский комик и кинопродюсер Бен Стиллер решил не остаться в стороне от разгоревшегося между Международным олимпийским комитетом и Украиной конфликта после фактически безосновательной дисквалификации скелетониста Владислава Гераскевича.

Бен Стиллер снова на стороне Украины

Голливудский актер, известный своей активной проукраинской позицией, и в этот раз решил не молчать.

Бен Стиллер сделал в своем микроблоге X репост заявления украинского скелетониста Владислава Гераскевича, отстраненного от Зимних Олимпийских игр-2026 за принципиальное желание выступать в "шлеме памяти" с именами погибших украинских спортсменов.

Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мы получаем. Ее действительно невероятно много. Для меня жертва людей, изображенных на шлеме, означает больше, чем любая медаль, ведь они отдали самое дорогое, что имели. И я хочу выразить им свое уважение, — подчеркнул Владислав Гераскевич. Поделиться

Бен Стиллер сделал репост этого заявления украинского спортсмена и выразил ему свою публичную поддержку:

Большое уважение этому мужчине. Поделиться

So much respect for this man. 🇺🇦 https://t.co/t7NGM9mAJy — Ben Stiller (@BenStiller) February 12, 2026

Следует напомнить, что в 2022 году Бен Стиллер посетил Украину как посол доброй воли ООН и встретился с президентом Владимиром Зеленским.