Звезда Голливуда Бен Стиллер поддержал Украину в скандале с МОК

Всемирно известный американский комик и кинопродюсер Бен Стиллер решил не остаться в стороне от разгоревшегося между Международным олимпийским комитетом и Украиной конфликта после фактически безосновательной дисквалификации скелетониста Владислава Гераскевича.
Главные тезисы
- Бен Стиллер не скрывает, что потрясен поступком Гераскевича.
- Это уже не первый раз, когда актер стает на защиту Украины.
Бен Стиллер снова на стороне Украины
Голливудский актер, известный своей активной проукраинской позицией, и в этот раз решил не молчать.
Бен Стиллер сделал в своем микроблоге X репост заявления украинского скелетониста Владислава Гераскевича, отстраненного от Зимних Олимпийских игр-2026 за принципиальное желание выступать в "шлеме памяти" с именами погибших украинских спортсменов.
Бен Стиллер сделал репост этого заявления украинского спортсмена и выразил ему свою публичную поддержку:
Следует напомнить, что в 2022 году Бен Стиллер посетил Украину как посол доброй воли ООН и встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-