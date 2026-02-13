Зірка Голлівуду Бен Стіллер підтримав Україну в скандалі з МОК

Всесвітньо відомий американський комік і кінопродюсер Бен Стіллер вирішив не залишитися осторонь у конфлікті, який розгорівся між Міжнародним олімпійським комітетом та Україною після фактично безпідставної дискваліфікації скелетоніста Владислава Гераскевича.
Головні тези:
- Бен Стіллер не приховує, що вражений вчинком Гераскевича.
- Це вже не вперше, коли актор стає на захист України в публічному просторі.
Бен Стіллер знову на боці України
Голлівудський актор, який відомий своєю активною проукраїнською позицією, й цього разу вирішив не мовчати.
Бен Стіллер зробив у своєму мікроблозі X репост допису українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого відсторонили від Зимових Олімпійських ігор-2026 за принципове бажання виступати у "шоломі пам'яті" з іменами загиблих українських спортсменів.
Бен Стіллер зробив репост цієї заяви українського спортсмена та висловив йому свою публічну підтримку:
Варто нагадати, що в 2022 році Бен Стіллер відвідав Україну як посол доброї волі ООН та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
