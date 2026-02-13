Зірка Голлівуду Бен Стіллер підтримав Україну в скандалі з МОК

Всесвітньо відомий американський комік і кінопродюсер Бен Стіллер вирішив не залишитися осторонь у конфлікті, який розгорівся між Міжнародним олімпійським комітетом та Україною після фактично безпідставної дискваліфікації скелетоніста Владислава Гераскевича.

Бен Стіллер знову на боці України

Голлівудський актор, який відомий своєю активною проукраїнською позицією, й цього разу вирішив не мовчати.

Бен Стіллер зробив у своєму мікроблозі X репост допису українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого відсторонили від Зимових Олімпійських ігор-2026 за принципове бажання виступати у "шоломі пам'яті" з іменами загиблих українських спортсменів.

Я хочу подякувати всім за підтримку, яку ми отримуємо. Її дійсно неймовірно багато. Для мене жертва людей, зображених на шоломі, означає більше, ніж будь-яка медаль, адже вони віддали найдорожче, що мали. І я хочу висловити їм свою повагу, — наголосив Владислав Гераскевич. Поширити

Бен Стіллер зробив репост цієї заяви українського спортсмена та висловив йому свою публічну підтримку:

Велика повага до цього чоловіка. Поширити

So much respect for this man. 🇺🇦 https://t.co/t7NGM9mAJy — Ben Stiller (@BenStiller) February 12, 2026

Варто нагадати, що в 2022 році Бен Стіллер відвідав Україну як посол доброї волі ООН та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.