Трамп высмеял убитого голливудского режиссера Райнера

Президент США Дональд Трамп неожиданно для всех публично высмеял Роберта Райнера. Он озвучил предположение, что известного голливудского актера и режиссера убили из-за его антитрамповских взглядов. На фоне последних циничных заявлений глава Белого дома попал под шквал критики как со стороны демократов, так и республиканцев.
Главные тезисы
- Трамп посмеялся над трагедией в известной и уважаемой американской семье.
- Однако известные политики быстро поставили президента США на место.
Трамп снова спровоцировал громкий скандал
Как сообщают американские СМИ, 78-летний Райнер и его 70-летняя жена Мишель были найдены мертвыми 14 декабря в их же доме.
Полиция арестовала их сына Ника Райнера по подозрению в убийстве, однако его мотив пока неизвестен.
Трамп решил прокомментировать эту трагедию, однако в своем циничном стиле.
К примеру, он предположил, что Райнер и его жена умерли "вероятно из-за гнева, который он вызвал", выступая против действующего президент США.
На эти циничные заявления сразу отреагировала представительница Республиканской партии Марджори Тейлор Грин из Джорджии.
Свое возмущение также не скрывал представитель Палаты представителей Майк Джонсон, главный союзник Трампа.
