Трамп высмеял убитого голливудского режиссера Райнера
Источник:  Reuters

Президент США Дональд Трамп неожиданно для всех публично высмеял Роберта Райнера. Он озвучил предположение, что известного голливудского актера и режиссера убили из-за его антитрамповских взглядов. На фоне последних циничных заявлений глава Белого дома попал под шквал критики как со стороны демократов, так и республиканцев.

Главные тезисы

  • Трамп посмеялся над трагедией в известной и уважаемой американской семье.
  • Однако известные политики быстро поставили президента США на место.

Как сообщают американские СМИ, 78-летний Райнер и его 70-летняя жена Мишель были найдены мертвыми 14 декабря в их же доме.

Полиция арестовала их сына Ника Райнера по подозрению в убийстве, однако его мотив пока неизвестен.

Трамп решил прокомментировать эту трагедию, однако в своем циничном стиле.

К примеру, он предположил, что Райнер и его жена умерли "вероятно из-за гнева, который он вызвал", выступая против действующего президент США.

Он был известен тем, что доводил людей до безумия своей безумной одержимостью президентом Дональдом Трампом.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На эти циничные заявления сразу отреагировала представительница Республиканской партии Марджори Тейлор Грин из Джорджии.

Это семейная трагедия, не имеющая ничего общего с политикой или политическими врагами, — пристыдила она Трампа.

Свое возмущение также не скрывал представитель Палаты представителей Майк Джонсон, главный союзник Трампа.

Мы должны апеллировать к нашим лучшим ангелам, и я думаю, что мы должны усилить эти голоса и настроения. Вот моя позиция на этот счет, — заявил он.

