Еще одна пара Голливуда оказалась на грани развода

Как утверждают инсайдеры издания Radar Online, известная актриса и певица Гвинет Пэлтроу переживает серьезный кризис в браке со своим мужем — телевизионным продюсером Брэдом Фелчаком. Существует высокая вероятность, что все закончится разводом.
Главные тезисы
- Фелчак шокирован из-за откровенных сцен своей жены в новом фильме "Marty Supreme".
- Также кризис усугубила книга о жизни и бывших романах актрисы.
Гвинет Пэлтроу может снова развестись?
По словам анонимных источников, 53-летняя звезда действительно боится, что их брак закончится еще одним "сознательным разводом".
Что важно понимать, именно этим термином Пэлтроу лаконично описала свой разрыв с фронтменом Coldplay Крисом Мартином 11 лет назад.
Семейные отношения с Фелчаком продолжаются уже семь лет, однако в настоящее время влюбленные испытывают определенное напряжение.
Пелтроу делает все возможное, чтобы не терять позиции в Голливуде, а ее муж много времени проводит в Лос-Анджелесе, работая над новыми проектами.
Кризис в их отношениях обострился после выхода биографии актрисы от писательницы Эми Оделл.
Фелчак был смущен из-за новой волны информации о прежних романах своей жены.
