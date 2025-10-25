Еще одна пара Голливуда оказалась на грани развода
Гвинет Пэлтроу может снова развестись?
Источник:  Radar Online

Как утверждают инсайдеры издания Radar Online, известная актриса и певица Гвинет Пэлтроу переживает серьезный кризис в браке со своим мужем — телевизионным продюсером Брэдом Фелчаком. Существует высокая вероятность, что все закончится разводом.

  • Фелчак шокирован из-за откровенных сцен своей жены в новом фильме "Marty Supreme".
  • Также кризис усугубила книга о жизни и бывших романах актрисы.

По словам анонимных источников, 53-летняя звезда действительно боится, что их брак закончится еще одним "сознательным разводом".

Что важно понимать, именно этим термином Пэлтроу лаконично описала свой разрыв с фронтменом Coldplay Крисом Мартином 11 лет назад.

Семейные отношения с Фелчаком продолжаются уже семь лет, однако в настоящее время влюбленные испытывают определенное напряжение.

Пелтроу делает все возможное, чтобы не терять позиции в Голливуде, а ее муж много времени проводит в Лос-Анджелесе, работая над новыми проектами.

Между ними сейчас точно другая энергия. Они проводят больше времени отдельно, и та легкая близость, которая когда-то была между ними, исчезла. Гвинет постоянно переосмысливает себя — это часть ее личности — но Брэд, кажется, пытается не отставать, — рассказал один из инсайдеров.

Кризис в их отношениях обострился после выхода биографии актрисы от писательницы Эми Оделл.

Фелчак был смущен из-за новой волны информации о прежних романах своей жены.

