Ще одна пара Голлівуду опинилася на межі розлучення

Як стверджують інсайдери видання Radar Online, відома акторка і співачка Гвінет Пелтроу наразі переживає серйозну кризи у шлюбі зі своїм чоловіком — телевізійним продюсером Бредом Фелчаком. Існує висока ймовірність, що все закінчиться розлученням.
Головні тези:
- Фелчак шокований через відверті сцени своєї дружини у новому фільмі "Marty Supreme".
- Також кризу посилила книга про життя та колишні романи акторки.
Гвінет Пелтроу може знову розлучитися?
За словами анонімних джерел, 53-річна зірка дійсно боїться, що їхній шлюб закінчиться ще одним "свідомим розлученням".
Що важливо розуміти, саме цим терміном Пелтроу лаконічно описала свій розрив із фронтменом "Coldplay" Крісом Мартіном 11 років тому.
Сімейні відносини з Фелчаком тривають вже сім років, однак наразі закохані відчувають певну напругу.
Пелтроу робить все можливе, щоб не втрачати позиції в Голлівуду, а її чоловік багато часу проводить у Лос-Анджелесі, працюючи над новими проєктами:
Криза у їхніх стосунках загострилася після виходу біографії акторки від письменниці Емі Оделл.
Фелчак був збентежений через нову хвилю інформацію про колишні романи своєї дружини.
