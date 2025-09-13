Відома голлівудська пара завершила стосунки після заручин
Добрев та Вайт більше не разом
Джерело:  People

Як стверджують інсайдери, голлівудська акторка та зірка серіалу "Щоденники вампіра" Ніна Добрев вирішила розійтися з американським чемпіоном зі сноубордингу Шоном Вайтом невдовзі після того, як він їй освідчився.

Головні тези:

  • Рішення про розрив було непростим, однак без гучних скандалів.
  • Останній раз закохані були разом в кінці серпня 2025 року.

Добрев та Вайт більше не разом

Що важливо розуміти, зірки досі офіційно не підтвердили свій розвив, однак анонімне джерело з оточення Ніни та Шона стверджує, що рішення було спільним і непростим.

Воно прийняте з любов'ю та глибокою повагою одне до одного, — заявив інсайдер.

Журналісти звертають увагу на те, що востаннє закоханих бачили разом 31 серпня в Лос-Анджелесі.

Тоді Добрев та Вайт трималися за руки під час прогулянки та виглядали щасливими.

Однак 7 вересня Ніна з'явилася на червоній доріжці прем’єри фільму "Eternity" у Торонто без обручки.

Окрім того, зірка "відкріпила" допис про заручини у своєму Instagram-акаунті.

Пара почала зустрічатися у 2019 році й на початку пандемії COVID-19 вирішила жити разом. У травні 2020-го Вайт вперше підтвердив їхній роман у соцмережах, показавши, як акторка стриже йому волосся під час локдауну.

Фото: facebook.com/NinaDobrev

Рік тому Вайт освідчився Ніні під час романтичної вечері у Нью-Йорку. Акторка одразу сказала “так”.

