Відома голлівудська пара завершила стосунки після заручин

Як стверджують інсайдери, голлівудська акторка та зірка серіалу "Щоденники вампіра" Ніна Добрев вирішила розійтися з американським чемпіоном зі сноубордингу Шоном Вайтом невдовзі після того, як він їй освідчився.

Добрев та Вайт більше не разом

Що важливо розуміти, зірки досі офіційно не підтвердили свій розвив, однак анонімне джерело з оточення Ніни та Шона стверджує, що рішення було спільним і непростим.

Воно прийняте з любов'ю та глибокою повагою одне до одного, — заявив інсайдер. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що востаннє закоханих бачили разом 31 серпня в Лос-Анджелесі.

Тоді Добрев та Вайт трималися за руки під час прогулянки та виглядали щасливими.

Однак 7 вересня Ніна з'явилася на червоній доріжці прем’єри фільму "Eternity" у Торонто без обручки.

Окрім того, зірка "відкріпила" допис про заручини у своєму Instagram-акаунті.

Пара почала зустрічатися у 2019 році й на початку пандемії COVID-19 вирішила жити разом. У травні 2020-го Вайт вперше підтвердив їхній роман у соцмережах, показавши, як акторка стриже йому волосся під час локдауну. Поширити

Фото: facebook.com/NinaDobrev