Відома голлівудська пара завершила стосунки після заручин

Як стверджують інсайдери, голлівудська акторка та зірка серіалу "Щоденники вампіра" Ніна Добрев вирішила розійтися з американським чемпіоном зі сноубордингу Шоном Вайтом невдовзі після того, як він їй освідчився.
Головні тези:
- Рішення про розрив було непростим, однак без гучних скандалів.
- Останній раз закохані були разом в кінці серпня 2025 року.
Добрев та Вайт більше не разом
Що важливо розуміти, зірки досі офіційно не підтвердили свій розвив, однак анонімне джерело з оточення Ніни та Шона стверджує, що рішення було спільним і непростим.
Журналісти звертають увагу на те, що востаннє закоханих бачили разом 31 серпня в Лос-Анджелесі.
Тоді Добрев та Вайт трималися за руки під час прогулянки та виглядали щасливими.
Однак 7 вересня Ніна з'явилася на червоній доріжці прем’єри фільму "Eternity" у Торонто без обручки.
Окрім того, зірка "відкріпила" допис про заручини у своєму Instagram-акаунті.
Рік тому Вайт освідчився Ніні під час романтичної вечері у Нью-Йорку. Акторка одразу сказала “так”.
