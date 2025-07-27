Анджеліна Джолі таємно зустрічається з іконою Голлівуду
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Анджеліна Джолі таємно зустрічається з іконою Голлівуду

Анджеліна Джолі та Джонні Депп таємно зустрічаються
Джерело:  online.ua

 Згідно з даними видання Geo News, відома американська акторка Анджеліна Джолі більше не холостячка. Її новим обранцем став колега по екрану Джонні Депп, однак пара наразі приховує свої стосунки.

Головні тези:

  • Депп вважає Джолі жінкою для серйозних стосунків.
  • Саме Енджі ніколи не приховувала, що Джонні їй справді подобається.

Анджеліна Джолі та Джонні Депп таємно зустрічаються

Журналісти звертають увагу на те, що у зірок дуже багато спільного.

Ні для кого не секрет, що вони пережили скандальні розлучення зі своїми колишніми, за якими спостерігав увесь світ.

Представники ЗМІ припускають, що саме ці кризові періоди в особистому житті їх об'єднали.

Наразі Енджі та Джонні не хочуть афішувати свої стосунки, адже вони почалися не так давно.

Їм вдається зустрічатися в Лондоні та Лос-Анджелесі так, щоб не привертати увагу, адже вони обидва дуже обережні і докладають великих зусиль, щоб залишатися непоміченими. Вони бачаться в приватних апартаментах, у шикарних ресторанах і клубах, — розповів журналістам інсайдер.

Ба більше, вказано, що Депп заявив друзям, що хоче будувати серйозні стосунки з Джолі.

Енджі — це той тип жінок, які подобаються чоловікам. Вона відповідає всім критеріям неймовірно чуттєвої, високоповажної та начитаної жінки. Енджі дуже добре ставиться до Джонні, — додає анонімні джерела.

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