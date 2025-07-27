Анджеліна Джолі таємно зустрічається з іконою Голлівуду

Згідно з даними видання Geo News, відома американська акторка Анджеліна Джолі більше не холостячка. Її новим обранцем став колега по екрану Джонні Депп, однак пара наразі приховує свої стосунки.

Анджеліна Джолі та Джонні Депп таємно зустрічаються

Журналісти звертають увагу на те, що у зірок дуже багато спільного.

Ні для кого не секрет, що вони пережили скандальні розлучення зі своїми колишніми, за якими спостерігав увесь світ.

Представники ЗМІ припускають, що саме ці кризові періоди в особистому житті їх об'єднали.

Наразі Енджі та Джонні не хочуть афішувати свої стосунки, адже вони почалися не так давно.

Їм вдається зустрічатися в Лондоні та Лос-Анджелесі так, щоб не привертати увагу, адже вони обидва дуже обережні і докладають великих зусиль, щоб залишатися непоміченими. Вони бачаться в приватних апартаментах, у шикарних ресторанах і клубах, — розповів журналістам інсайдер. Поширити

Ба більше, вказано, що Депп заявив друзям, що хоче будувати серйозні стосунки з Джолі.