Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда

Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются
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Источник:  online.ua

Согласно данным издания Geo News, известная американская актриса Анджелина Джоли больше не холостячка. Ее новым избранником стал коллега по экрану Джонни Депп, однако пара пока скрывает свои отношения.

Главные тезисы

  • Депп считает Джоли женщиной для серьезных отношений.
  • Сам Энджи никогда не скрывала, что Джонни ей действительно нравится.

Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются

Журналисты обращают внимание на то, что у звезд очень много общего.

Ни для кого не секрет, что они пережили скандальные разводы со своими бывшими, за которыми наблюдал весь мир.

Представители СМИ предполагают, что эти кризисные периоды в личной жизни их объединили.

Энджи и Джонни не хотят афишировать свои отношения, ведь они начались не так давно.

Им удается встречаться в Лондоне и Лос-Анджелесе так, чтобы не привлекать внимание, ведь они оба очень осторожны и прилагают большие усилия, чтобы оставаться незамеченными. Они видятся в частных апартаментах, в шикарных ресторанах и клубах, — рассказал журналистам инсайдер.

Более того, указано, что Депп заявил друзьям, что хочет строить серьезные отношения с Джоли.

Энджи — это тип женщин, которые нравятся мужчинам. Она отвечает всем критериям невероятно чувственной, достопочтенной и начитанной женщины. Энджи очень хорошо относится к Джонни, — добавляет анонимные источники.

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