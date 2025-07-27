Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда

Согласно данным издания Geo News, известная американская актриса Анджелина Джоли больше не холостячка. Ее новым избранником стал коллега по экрану Джонни Депп, однако пара пока скрывает свои отношения.
Главные тезисы
- Депп считает Джоли женщиной для серьезных отношений.
- Сам Энджи никогда не скрывала, что Джонни ей действительно нравится.
Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются
Журналисты обращают внимание на то, что у звезд очень много общего.
Ни для кого не секрет, что они пережили скандальные разводы со своими бывшими, за которыми наблюдал весь мир.
Представители СМИ предполагают, что эти кризисные периоды в личной жизни их объединили.
Энджи и Джонни не хотят афишировать свои отношения, ведь они начались не так давно.
Более того, указано, что Депп заявил друзьям, что хочет строить серьезные отношения с Джоли.
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