Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда

Согласно данным издания Geo News, известная американская актриса Анджелина Джоли больше не холостячка. Ее новым избранником стал коллега по экрану Джонни Депп, однако пара пока скрывает свои отношения.

Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются

Журналисты обращают внимание на то, что у звезд очень много общего.

Ни для кого не секрет, что они пережили скандальные разводы со своими бывшими, за которыми наблюдал весь мир.

Представители СМИ предполагают, что эти кризисные периоды в личной жизни их объединили.

Энджи и Джонни не хотят афишировать свои отношения, ведь они начались не так давно.

Им удается встречаться в Лондоне и Лос-Анджелесе так, чтобы не привлекать внимание, ведь они оба очень осторожны и прилагают большие усилия, чтобы оставаться незамеченными. Они видятся в частных апартаментах, в шикарных ресторанах и клубах, — рассказал журналистам инсайдер. Поделиться

Более того, указано, что Депп заявил друзьям, что хочет строить серьезные отношения с Джоли.