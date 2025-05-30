Брэд Питт ошеломил заявлением о разводе с Джоли
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Шоу-бизнес
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Брэд Питт ошеломил заявлением о разводе с Джоли

Питт впервые прокомментировал развод с Джоли
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Источник:  online.ua

8 лет подряд мир наблюдал за громким и скандальным разводом звезд Голливуда Брэда Питта и Анджелины Джоли. Только сейчас американский актер решил выступить с первым заявлением по этому поводу.

Главные тезисы

  • Брэд Питт дал понять, что не жалеет о разводе с Джоли.
  • Сейчас он готовится к свадьбе со своей девушкой Инес де Рамон.

Питт впервые прокомментировал развод с Джоли

Ни для кого не секрет, что довольно долго бывшие супруги боролись за опеку над детьми и разделом имущества.

Брэд Питт высказался о последних 8 годах "войны" с Джоли.

Нет, я не думаю, что это было чем-то серьезным. Просто что-то, что должно было свершиться. Юридически, — заявил актер.

Как уже упоминалось ранее, звезды впервые познакомилась на съемках "Мистер и миссис Смит" 20 лет назад.

Чувства между ними вспыхнули мгновенно, однако свадьбу Брэд и Энджи сыграли только в 2014 году. Несмотря на это, прошло всего два года, и Джоли подала на развод.

Анджелина много раз публично обвиняла мужчину в домашнем насилии.

У них есть шесть детей, однако некоторые из них не хотят общаться с отцом и даже отреклись от его фамилии. При этом Питт в суде боролся за опеку над ними.

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