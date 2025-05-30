Брэд Питт ошеломил заявлением о разводе с Джоли

8 лет подряд мир наблюдал за громким и скандальным разводом звезд Голливуда Брэда Питта и Анджелины Джоли. Только сейчас американский актер решил выступить с первым заявлением по этому поводу.
Главные тезисы
- Брэд Питт дал понять, что не жалеет о разводе с Джоли.
- Сейчас он готовится к свадьбе со своей девушкой Инес де Рамон.
Питт впервые прокомментировал развод с Джоли
Ни для кого не секрет, что довольно долго бывшие супруги боролись за опеку над детьми и разделом имущества.
Брэд Питт высказался о последних 8 годах "войны" с Джоли.
Как уже упоминалось ранее, звезды впервые познакомилась на съемках "Мистер и миссис Смит" 20 лет назад.
Чувства между ними вспыхнули мгновенно, однако свадьбу Брэд и Энджи сыграли только в 2014 году. Несмотря на это, прошло всего два года, и Джоли подала на развод.
Анджелина много раз публично обвиняла мужчину в домашнем насилии.
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