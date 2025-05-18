Анджелина Джоли громко напомнила миру об украинке Виктории Амелиной

Всемирно известная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли во время своей речи на Каннском кинофестивале вспомнила украинскую писательницу и общественную деятельницу Викторию Амелину, погибшую из-за российского удара по Краматорску.
Главные тезисы
- Звезда обратила внимание мира на важность защиты прав творческих людей на фоне современных вызовов и угроз.
- Сохранение памяти о Виктории Амелиной указывает на глубокую связь между людьми независимо от национальности.
Джоли продолжает привлекать внимание мира к Украине
Что важно понимать, голливудская звезда впервые за последние 17 лет появилась на Каннском кинофестивале.
Она воспользовалась этим моментом, чтобы напомнить миру о важных проблемах и событиях, изменяющих историю человечества.
Джоли принимала участие в церемонии награждения премии Trophée Chopard для молодых кинодеятелей.
По ее словам, такие картины могут переносить зрителя в другие страны, в том числе на поле боя.
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