Анджелина Джоли громко напомнила миру об украинке Виктории Амелиной

Мы знаем, что для многих творцов во всем мире нет свободы и безопасности, чтобы рассказывать свои истории. Многие из них погибли, например Фатима Гассуна, убитая в Газе, умерший в Судане Шаден Гардуд и Виктория Амелина, убитая в Украине, и другие выдающиеся люди, которые должны были быть с нами. Мы отдаем долг благодарности всем, кто рискует своей жизнью и делится своими историями и опытом, потому что они помогли нам научиться и развиться.