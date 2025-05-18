Анджелина Джоли громко напомнила миру об украинке Виктории Амелиной
Категория
Культура
Дата публикации

Анджелина Джоли громко напомнила миру об украинке Виктории Амелиной

Джоли продолжает привлекать внимание мира к Украине
Читати українською
Источник:  Variety

Всемирно известная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли во время своей речи на Каннском кинофестивале вспомнила украинскую писательницу и общественную деятельницу Викторию Амелину, погибшую из-за российского удара по Краматорску.

Главные тезисы

  • Звезда обратила внимание мира на важность защиты прав творческих людей на фоне современных вызовов и угроз.
  • Сохранение памяти о Виктории Амелиной указывает на глубокую связь между людьми независимо от национальности.

Джоли продолжает привлекать внимание мира к Украине

Что важно понимать, голливудская звезда впервые за последние 17 лет появилась на Каннском кинофестивале.

Она воспользовалась этим моментом, чтобы напомнить миру о важных проблемах и событиях, изменяющих историю человечества.

Джоли принимала участие в церемонии награждения премии Trophée Chopard для молодых кинодеятелей.

По ее словам, такие картины могут переносить зрителя в другие страны, в том числе на поле боя.

Мы знаем, что для многих творцов во всем мире нет свободы и безопасности, чтобы рассказывать свои истории. Многие из них погибли, например Фатима Гассуна, убитая в Газе, умерший в Судане Шаден Гардуд и Виктория Амелина, убитая в Украине, и другие выдающиеся люди, которые должны были быть с нами. Мы отдаем долг благодарности всем, кто рискует своей жизнью и делится своими историями и опытом, потому что они помогли нам научиться и развиться.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Голливудская актриса

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
В Голливуде снимут продолжение культового фильма 1984 года
Гремлины
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Голливудский актер Миша Коллинз поставил на место Вэнса и поддержал Украину — видео
Миша Коллинз поддержал всех украинцев и Зеленского
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Джонни Депп шокировал Голливуд внешним видом — фото
Что произошло с Джонни Деппом

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?