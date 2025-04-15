Джонни Депп шокировал Голливуд внешним видом — фото
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Джонни Депп шокировал Голливуд внешним видом — фото

Что произошло с Джонни Деппом
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Источник:  Variety

Довольно долго после громкой судебной волокиты с бывшей женой Эмбер Херд Джонни Депп не появлялся в голливудских проектах. Однако теперь актер активно готовится к новой роли и даже кардинально изменил имидж ради нее.

Главные тезисы

  • Джонни Депп предстал в новом образе: с бородой, сединой и линзами.
  • Режиссер Марк Уэбб вместе со своей командой создает криминальный триллер с интересным сюжетом.

Что произошло с Джонни Деппом

Недавно было официально объявлено о старте съемок фильма "Day Drinker" ("Пьяница"), главная роль в котором досталась именно звезде "Пиратов Карибского моря".

Речь идет об криминальном триллере, который создает американский кинорежиссер Марк Уэбб и его команда.

Медиакомпания Lionsgate наконец-то опубликовала первое фото Джонни Деппа в новом образе.

В комментариях к фотографии фанаты звезды признаются, что его почти невозможно узнать.

На кадре актер позирует с бородой, сединой и голубыми линзами.

В центре сюжета фильма — история бармена-женщины (Клайн), которая знакомится с таинственным гостем (Джонни Деппом) на борту частной яхты. Вскоре они связываются с преступницей (КРУС).

Съемка триллера будет проходить в Испании, а сценаристом стал Зак Дин.

Я очень рад начать производство с Джонни, Мэдлин, Пенелопой и этим невероятным актерским составом. Мы находимся в отличном месте с фантастической командой и увлекательной, жестокой историей. Это будет весело, — прокомментировал свои планы Уэбб.

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