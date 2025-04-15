Джонни Депп шокировал Голливуд внешним видом — фото

Довольно долго после громкой судебной волокиты с бывшей женой Эмбер Херд Джонни Депп не появлялся в голливудских проектах. Однако теперь актер активно готовится к новой роли и даже кардинально изменил имидж ради нее.
Главные тезисы
- Джонни Депп предстал в новом образе: с бородой, сединой и линзами.
- Режиссер Марк Уэбб вместе со своей командой создает криминальный триллер с интересным сюжетом.
Что произошло с Джонни Деппом
Недавно было официально объявлено о старте съемок фильма "Day Drinker" ("Пьяница"), главная роль в котором досталась именно звезде "Пиратов Карибского моря".
Речь идет об криминальном триллере, который создает американский кинорежиссер Марк Уэбб и его команда.
Медиакомпания Lionsgate наконец-то опубликовала первое фото Джонни Деппа в новом образе.
В комментариях к фотографии фанаты звезды признаются, что его почти невозможно узнать.
На кадре актер позирует с бородой, сединой и голубыми линзами.
В центре сюжета фильма — история бармена-женщины (Клайн), которая знакомится с таинственным гостем (Джонни Деппом) на борту частной яхты. Вскоре они связываются с преступницей (КРУС).
Съемка триллера будет проходить в Испании, а сценаристом стал Зак Дин.
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