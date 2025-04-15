Джонні Депп шокував Голлівуд зовнішнім виглядом — фото

Доволі довго після гучної судової тяганини з колишньою дружиною Ембер Герд Джонні Депп не з'являвся в голлівудських проєктах. Однак наразі актор активно готується до нової ролі та навіть кардинально змінив імідж заради неї.
Головні тези:
- Джонні Депп постав в новому образі: з бородою, сивиною та лінзами.
- Режисер Марк Вебб разом зі своєю командою створює кримінальний трилер з цікавим сюжетом.
Що сталося з Джонні Деппом
Нещодавно було офіційно оголошено про старт знімань фільму "Day Drinker" ("Пʼяниця"), головна роль в якому дісталася саме зірці “Піратів Карибського моря”.
Йдеться про кримінальний трилер, яку створює американський кінорежисер Марк Вебб та його команда.
Медіакомпанія Lionsgate нарешті опублікувала перше фото Джонні Деппа у новому образі.
У коментарях до світлини фанати зірки зізнаються, що його майже неможливо впізнати.
На кадрі актор позує з бородою, сивиною та блакитними лінзами.
У центрі сюжету фільму — історія бармена-жінки (Клайн), яка знайомиться з таємничим гостем (Джонні Деппом) на борту приватної яхти. Невдовзі вони зв’язуються зі злочинницею (Крус).
Знімання трилера буде відбуватися в Іспанії, а сценаристом став Зак Дін.
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