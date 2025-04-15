Джонні Депп шокував Голлівуд зовнішнім виглядом — фото

Доволі довго після гучної судової тяганини з колишньою дружиною Ембер Герд Джонні Депп не з'являвся в голлівудських проєктах. Однак наразі актор активно готується до нової ролі та навіть кардинально змінив імідж заради неї.

Що сталося з Джонні Деппом

Нещодавно було офіційно оголошено про старт знімань фільму "Day Drinker" ("Пʼяниця"), головна роль в якому дісталася саме зірці “Піратів Карибського моря”.

Йдеться про кримінальний трилер, яку створює американський кінорежисер Марк Вебб та його команда.

Медіакомпанія Lionsgate нарешті опублікувала перше фото Джонні Деппа у новому образі.

У коментарях до світлини фанати зірки зізнаються, що його майже неможливо впізнати.

На кадрі актор позує з бородою, сивиною та блакитними лінзами.

У центрі сюжету фільму — історія бармена-жінки (Клайн), яка знайомиться з таємничим гостем (Джонні Деппом) на борту приватної яхти. Невдовзі вони зв’язуються зі злочинницею (Крус).

Знімання трилера буде відбуватися в Іспанії, а сценаристом став Зак Дін.