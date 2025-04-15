Джонні Депп шокував Голлівуд зовнішнім виглядом — фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Джонні Депп шокував Голлівуд зовнішнім виглядом — фото

Депп
Джерело:  Variety

Доволі довго після гучної судової тяганини з колишньою дружиною Ембер Герд Джонні Депп не з'являвся в голлівудських проєктах. Однак наразі актор активно готується до нової ролі та навіть кардинально змінив імідж заради неї.

Головні тези:

  • Джонні Депп постав в новому образі: з бородою, сивиною та лінзами.
  • Режисер Марк Вебб разом зі своєю командою створює кримінальний трилер з цікавим сюжетом.

Що сталося з Джонні Деппом

Нещодавно було офіційно оголошено про старт знімань фільму "Day Drinker" ("Пʼяниця"), головна роль в якому дісталася саме зірці “Піратів Карибського моря”.

Йдеться про кримінальний трилер, яку створює американський кінорежисер Марк Вебб та його команда.

Медіакомпанія Lionsgate нарешті опублікувала перше фото Джонні Деппа у новому образі.

У коментарях до світлини фанати зірки зізнаються, що його майже неможливо впізнати.

На кадрі актор позує з бородою, сивиною та блакитними лінзами.

У центрі сюжету фільму — історія бармена-жінки (Клайн), яка знайомиться з таємничим гостем (Джонні Деппом) на борту приватної яхти. Невдовзі вони зв’язуються зі злочинницею (Крус).

Знімання трилера буде відбуватися в Іспанії, а сценаристом став Зак Дін.

Я дуже радий почати виробництво з Джонні, Медлін, Пенелопою та цим неймовірним акторським складом. Ми перебуваємо в чудовому місці з фантастичною командою та захопливою, жорстокою історією. Це буде весело, — прокоментував свої плани Вебб.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Джонні Депп підтримав Україну перед тисячами фанатів після нової брехні РФ
Джонні Депп підтримав Україну перед тисячами фанатів після нової брехні РФ
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Джонні Депп зустрічається з росіянкою — фото
Джонні Депп
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Пірати Карибського моря" повертаються — як відреагував Джонні Депп
Джонні Депп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?