Джонні Депп зустрічається з росіянкою — фото

Голлівудський актор Джонні Депп, який неодноразово публічно підтримував Україну після вторгнення РФ, закрутив роман з росіянкою.
Головні тези:
- Джонні Депп розвиває стосунки з росіянкою Юлією, власницею косметологічної клініки у Празі.
- Інсайдери стверджують, що стосунки актора з росіянкою наразі вийшли на новий рівень.
- Депп активно підтримує Україну та виступає проти війни, яку почала РФ, однак не коментує свої стосунки з росіянкою.
Що відомо про нові стосунки Джонні Деппа
Як вдалося дізнатися журналістам, його обраницю звати Юлією.
Окрім того, наголошується, що росіянка володіє косметологічною клінікою у Празі.
Джонні Деппа та його нову дівчину помітили на гелікоптерному майданчику у Лондоні, звідки вони вирушили у романтичну подорож.
Наразі невідомо, як вони познайомилися та як довго зустрічаються.
Варто також зазначити, що уперше 61-річного актора бачили з росіянкою ще два роки тому на концерті Джеффа Бека в Празі.
За словами інсайдерів з оточення голлівудської зірки, їхні стосунки зараз вийшли на новий рівень і він щасливий.
Що відомо про ставлення Джонні Деппа до війни РФ проти України
Ще рік тому відомий голлівудський актор та соліст гурту Hollywood Vampires Джонні Депп знову публічно підтримав Україну у війні проти РФ на тлі нового абсурдного фейку роспропаганди про те, що Депп нібито підтримує агресора.
Під час виступу гурту зірки на сцені з'явився український прапор.
Варто звернути увагу на те, що Hollywood Vampires вже не вперше підтримують Україну. У мережі можна побачити чимало роликів з виконанням пісні Heroes ("Герої"), під час якої на сцені демонструють кадри з війни та синьо-жовтий прапор.
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