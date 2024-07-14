Джонні Депп зустрічається з росіянкою — фото

Голлівудський актор Джонні Депп, який неодноразово публічно підтримував Україну після вторгнення РФ, закрутив роман з росіянкою.

Що відомо про нові стосунки Джонні Деппа

Як вдалося дізнатися журналістам, його обраницю звати Юлією.

Окрім того, наголошується, що росіянка володіє косметологічною клінікою у Празі.

Джонні Деппа та його нову дівчину помітили на гелікоптерному майданчику у Лондоні, звідки вони вирушили у романтичну подорож.

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Наразі невідомо, як вони познайомилися та як довго зустрічаються.

Варто також зазначити, що уперше 61-річного актора бачили з росіянкою ще два роки тому на концерті Джеффа Бека в Празі.

За словами інсайдерів з оточення голлівудської зірки, їхні стосунки зараз вийшли на новий рівень і він щасливий.

Прихильники актора написали, що Юлія зовні схожа на колишню Ембер Герд, з якою голівудська зірка розлучався із гучним скандалом.Цікаво, що поки ні Джонні, ні Юлія офіційно не коментували свій роман, — йдеться в повідомленні. Поширити

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Що відомо про ставлення Джонні Деппа до війни РФ проти України

Ще рік тому відомий голлівудський актор та соліст гурту Hollywood Vampires Джонні Депп знову публічно підтримав Україну у війні проти РФ на тлі нового абсурдного фейку роспропаганди про те, що Депп нібито підтримує агресора.

Під час виступу гурту зірки на сцені з'явився український прапор.

Фото: facebook.com

Перед концертом ми говорили по Україну, і під час шоу на сцені з'явився наш прапор, — розповіла українська художниця Ірина Федоренко, яка мала можливість поспілкуватися з актором особисто. Поширити

Варто звернути увагу на те, що Hollywood Vampires вже не вперше підтримують Україну. У мережі можна побачити чимало роликів з виконанням пісні Heroes ("Герої"), під час якої на сцені демонструють кадри з війни та синьо-жовтий прапор.