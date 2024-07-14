Джонни Депп встречается с россиянкой — фото

Голливудский актер Джонни Депп, который неоднократно публично поддерживал Украину после вторжения РФ, закрутил роман с россиянкой.

Что известно о новых отношениях Джонни Деппа

Как удалось узнать журналистам, его избранницу зовут Юлия.

Кроме того, сообщается, что россиянка владеет косметологической клиникой в Праге.

Джонни Деппа и его новую девушку заметили на вертолетной площадке в Лондоне, откуда они отправились в романтическое путешествие.

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Пока неизвестно, как они познакомились и как долго встречаются.

Стоит отметить, что впервые 61-летнего актера видели с россиянкой еще два года назад на концерте Джеффа Бека в Праге.

По словам инсайдеров из окружения голливудской звезды, их отношения сейчас вышли на новый уровень и он счастлив.

Поклонники актера написали, что Юлия внешне похожа на бывшую Эмбер Херд, с которой голливудская звезда расставался с громким скандалом. Интересно, что пока ни Джонни, ни Юлия официально не комментировали свой роман, — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: скриншот

Что известно об отношении Джонни Деппа к войне РФ против Украины

Еще год назад известный голливудский актер и солист группы Hollywood Vampires Джонни Депп снова публично поддержал Украину в войне против РФ на фоне нового абсурдного фейка роспропаганды о том, что Депп якобы поддерживает агрессора.

Во время выступления группы звезды на сцене появился украинский флаг.

Фото: facebook.com

Перед концертом мы говорили об Украине, и во время шоу на сцене появился наш флаг, — рассказала украинская художница Ирина Федоренко, которая имела возможность пообщаться с актером лично. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что Hollywood Vampires уже не в первый раз поддерживают Украину. В сети можно увидеть немало роликов с исполнением песни Heroes ("Герои"), во время которой на сцене демонстрируют кадры войны и сине-желтый флаг.