Джонни Депп встречается с россиянкой — фото

Голливудский актер Джонни Депп, который неоднократно публично поддерживал Украину после вторжения РФ, закрутил роман с россиянкой.
Главные тезисы
- Джонни Депп развивает отношения с россиянкой Юлией, владелицей косметологической клиники в Праге.
- Инсайдеры утверждают, что отношения актера с россиянкой вышли на новый уровень.
- Депп активно поддерживает Украину и выступает против войны, начатой РФ, однако не комментирует свои отношения с россиянкой.
Что известно о новых отношениях Джонни Деппа
Как удалось узнать журналистам, его избранницу зовут Юлия.
Кроме того, сообщается, что россиянка владеет косметологической клиникой в Праге.
Джонни Деппа и его новую девушку заметили на вертолетной площадке в Лондоне, откуда они отправились в романтическое путешествие.
Пока неизвестно, как они познакомились и как долго встречаются.
Стоит отметить, что впервые 61-летнего актера видели с россиянкой еще два года назад на концерте Джеффа Бека в Праге.
По словам инсайдеров из окружения голливудской звезды, их отношения сейчас вышли на новый уровень и он счастлив.
Что известно об отношении Джонни Деппа к войне РФ против Украины
Еще год назад известный голливудский актер и солист группы Hollywood Vampires Джонни Депп снова публично поддержал Украину в войне против РФ на фоне нового абсурдного фейка роспропаганды о том, что Депп якобы поддерживает агрессора.
Во время выступления группы звезды на сцене появился украинский флаг.
Следует обратить внимание на то, что Hollywood Vampires уже не в первый раз поддерживают Украину. В сети можно увидеть немало роликов с исполнением песни Heroes ("Герои"), во время которой на сцене демонстрируют кадры войны и сине-желтый флаг.
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